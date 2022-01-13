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    Помер народний артист України, який зіграв понад 100 ролей

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    Протягом років Євген Федорченко був нагороджений багатьма пам&rsquo;ятними медалями, дипломами, грамотами - Помер народний артист України, який зіграв понад 100 ролей
    Протягом років Євген Федорченко був нагороджений багатьма пам’ятними медалями, дипломами, грамотами
    фото з відкритих джерел

    Останнім часом актор хворів і не виконував ролі

    У Львові 13 січня помер Євген Федорченко – відомий актор, Народний артист України та один з акторів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Про це повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

    «Артист, кожна поява якого на сцені чи екрані була тріумфом акторського мистецтва. Щирі співчуття рідним та близьким», – зазначив Садовий.

    Причина смерті львівського актора не повідомляється, йому було 75 років.

    «Суспільне» вказує, що останнім часом Євген Федорченко хворів і не виконував ролі. У чоловіка був повторний інсульт.

    Довідка: Євген Федорченко народився в смт. Нижанковичі на Старосамбірщині Львівської області. У 1963 році закінчив Нижанковицьку середню школу. Одразу по закінченні школи вступив до Самбірського культурно-освітнього училища на диригентський факультет і закінчив його у 1967 року.
    За життя Євген Федорченко зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно. У 1992 році актор отримав звання Заслуженого артиста України та у 2006 році звання Народного артиста України.
    Протягом років Євген Федорченко був нагороджений багатьма пам’ятними медалями, дипломами, грамотами. За своє життя перебував на гастролях у Великій Британії, Австралії, Польщі, Німеччині, Бельгії, Франції, Канаді, США, Італії, Росії, Казахстані, Вірменії, Грузії, об’їздив усю Україну.

    Напередодні пішла з життя відома видавчиня Олена Чернова.

    Нагадаємо, 11 січня на 47-му році життя помер російський журналіст та телеведучий Михайло Зеленський.

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    Теги: Андрій Садовий Львів смерть культура театр артист актор
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    Помер народний артист України, який зіграв понад 100 ролей