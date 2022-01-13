Помер народний артист України, який зіграв понад 100 ролей
Останнім часом актор хворів і не виконував ролі
У Львові 13 січня помер Євген Федорченко – відомий актор, Народний артист України та один з акторів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Про це повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.
«Артист, кожна поява якого на сцені чи екрані була тріумфом акторського мистецтва. Щирі співчуття рідним та близьким», – зазначив Садовий.
Причина смерті львівського актора не повідомляється, йому було 75 років.
«Суспільне» вказує, що останнім часом Євген Федорченко хворів і не виконував ролі. У чоловіка був повторний інсульт.
Напередодні пішла з життя відома видавчиня Олена Чернова.
Нагадаємо, 11 січня на 47-му році життя помер російський журналіст та телеведучий Михайло Зеленський.