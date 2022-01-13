Помер народний артист України, який зіграв понад 100 ролей

Протягом років Євген Федорченко був нагороджений багатьма пам’ятними медалями, дипломами, грамотами

Останнім часом актор хворів і не виконував ролі

У Львові 13 січня помер Євген Федорченко – відомий актор, Народний артист України та один з акторів Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. Про це повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

«Артист, кожна поява якого на сцені чи екрані була тріумфом акторського мистецтва. Щирі співчуття рідним та близьким», – зазначив Садовий.

Причина смерті львівського актора не повідомляється, йому було 75 років.

«Суспільне» вказує, що останнім часом Євген Федорченко хворів і не виконував ролі. У чоловіка був повторний інсульт.

Довідка: Євген Федорченко народився в смт. Нижанковичі на Старосамбірщині Львівської області. У 1963 році закінчив Нижанковицьку середню школу. Одразу по закінченні школи вступив до Самбірського культурно-освітнього училища на диригентський факультет і закінчив його у 1967 року.

За життя Євген Федорченко зіграв понад 100 ролей у театрі та кіно. У 1992 році актор отримав звання Заслуженого артиста України та у 2006 році звання Народного артиста України.

Протягом років Євген Федорченко був нагороджений багатьма пам’ятними медалями, дипломами, грамотами. За своє життя перебував на гастролях у Великій Британії, Австралії, Польщі, Німеччині, Бельгії, Франції, Канаді, США, Італії, Росії, Казахстані, Вірменії, Грузії, об’їздив усю Україну.

Напередодні пішла з життя відома видавчиня Олена Чернова.

Нагадаємо, 11 січня на 47-му році життя помер російський журналіст та телеведучий Михайло Зеленський.

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