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Гордон розповів, чому змінив ставлення до Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Гордон розповів, чому змінив ставлення до Зеленського
Гордон першим записав із Зеленським інтерв'ю, де той позиціонував себе вже як майбутній президент
фото: gordonua.com

«Президент показав себе чудово, тому що нікуди не втік»

До початку повномасштабного вторгнення Росії блогер, журналіст та медіабізнесмен Дмитро Гордон критикував Володимира Зеленського. Та із початком війни змінив думку, адже президент не втік із країни. Про це Гордон розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Спершу я від душі підтримував Володимира Олександровича. Потім почав його критикувати через придушення свободи слова новими законами, відверто провальну кадрову політику та корупцію. Але коли почалася війна, президент показав себе чудово, тому що нікуди не втік, і це мало величезне мотивуюче значення для українців. Бо я не знаю, що б з нами було, якби президент просто залишив країну, як йому пропонували», – пояснив журналіст.

За словами Гордона, президент дуже достойно виконує свої конституційні обов’язки, прекрасно справляється, зокрема, на міжнародному фронті.

«Я не уявляю, хто би ще міг так вести перемовини з західними лідерами, парламентами, так яскраво звертатися до народу. Зараз можу сказати, що Зеленський поводиться як герой», – підсумував медіабізнесмен.

Нагадаємо, Басманний суд Москви ухвалив рішення заарештувати заочно  Дмитра Гордона. Сам журналіст вважає себе ворогом №1 для Путіна та Кремля, адже послідовно бореться проти них усі вісім років війни за допомогою своїх інформаційних проєктів.

Водночас Гордон відмовився називати росіян «поганим народом». 

Читайте також: Дмитро Гордон: Зеленський показав себе чудово – бо не втік

 

Теги: війна політика Володимир Зеленський Дмитро Гордон

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