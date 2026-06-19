Програма «єКнига» в дії: що масово купує молодь за державні кошти

В Україні триває масштабна урядова ініціатива підтримки читання. Від старту програми «єКнига» українці вже встигли придбати майже 500 тис. книжок

Наразі понад 279 тис. учасників отримали від держави виплати на загальну суму понад 256 млн грн. У читацькому кошику і українська класика, і вітчизняні та закордонні сучасні автори, пише «Главком», посилаючись на статистику проєкту.

Літературні тренди: від психологічних трилерів до української класики

Смаки сучасної молоді виявилися доволі різнобічними. У топах продажів опинилися як гучні світові бестселери, так і якісна сучасна українська проза та поезія.

Топ закордонних авторів, яких найчастіше забирають з полиць:

Х. Д. Карлтон та Пенелопа Дуглас – абсолютні фаворитки молодіжної аудиторії в жанрах dark romance та готичних романів.

Коллін Гувер – авторка чуттєвих бестселерів, чиї драматичні історії кохання регулярно підкорюють соцмережі (зокрема, TikTok).

Тесс Ґеррітсен – королева медичних трилерів та детективів.

Бріанна Вест – бестселери з психології та саморозвитку, що допомагають розібратися в собі.

Топ українських авторів, які тримають першість:

Сергій Жадан та Ліна Костенко – живі класики української літератури, чия поезія та проза залишаються поза конкуренцією.

Макс Кідрук – майстер українського технотрилера та наукової фантастики.

Ілларіон Павлюк – автор глибоких психологічних трилерів та детективів.

Андрій Кокотюха – один із найпродуктивніших авторів сучасного українського ретродетективу та кримінальних романів.

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Інструкція: як 18-річним отримати кошти на книжки?

Програма розрахована на громадян, які досягли 18-річчя. Для оформлення допомоги знадобиться лише смартфон із застосунком «Дія», паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП).

Кроки для отримання виплати:

Авторизуйтеся в застосунку «Дія».

Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть «Допомога від держави».

Натисніть на послугу «єКнига».

Відкрийте нову або оберіть наявну Дія.Картку для зарахування коштів.

Очікуйте на виплату.

Раніше Український інститут книги презентував щорічне дослідження книжкового ринку за 2025 рік. Парадокс у тому, що галузь зростає у грошах і кількості гравців – але реально стоїть на місці: тиражі падають, половина видавців у мінусі, а номінальне зростання доходів повністю перекриває інфляція.