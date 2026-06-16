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Уряд запустив новий сервіс для ветеранів у «Дії»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд запустив новий сервіс для ветеранів у «Дії»
Більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів
фото: Міноборони, скриншот «Дії»

Заяви опрацьовуються від п'яти до 30 календарних днів залежно від обраних послуг

Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у «Дії». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Кабміну Юлію Свириденко.

Зазначається, що тепер можна буде подати одну заяву і одразу отримати кілька державних послуг: одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України.

«Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення – і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу. Більше не потрібно особисто ходити по різних установах. Тепер усе можна оформити одразу, в межах однієї електронної заяви за посиланням», – йдеться у повідомленні.

Свириденко пояснила, що заяви опрацьовуються від п'яти до 30 календарних днів залежно від обраних послуг. «Результат її розгляду можна отримати онлайн через портал «Дія». Більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів. Але у окремих випадках заявника можуть попросити надати додаткові документи», – додала вона.

Раніше Кабмін запустив у застосунку «Дія» нову послугу «Дані з реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран Pro», а також оновив електронне посвідчення ветерана.

До слова, Міністерство у справах ветеранів України повідомило про можливості мобільного застосунку «Захист+», створеного для ветеранів і ветеранок. За допомогою сервісу користувачі можуть отримувати знижки та кешбек, користуватися програмами лояльності від партнерів.

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Теги: ветеран Юлія Свириденко Дія

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