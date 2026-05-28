«Мій депутат» – це інструмент, який допомагає мешканцям впливати на життя міста

Новий сервіс робить діяльність міськради більш відкритою та зрозумілою

У застосунку «Київ Цифровий» з'явився новий сервіс «Мій депутат», який допоможе мешканцям краще розуміти, як працює Київрада та які рішення ухвалюють депутати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

У застосунку можна дізнатися, хто представляє ваш округ, знайти контакти депутатських приймалень, щоб за потреби звернутися до свого депутата телефоном або електронною поштою, якщо питання не вдалося вирішити через міські служби.

«Цифрові сервіси мають робити владу ближчою і зрозумілішою для людей. «Мій депутат» – це про прозорість і підзвітність, а також про простий і швидкий доступ до інформації. У застосунку все зібрано в одному місці – системно і зручно: від контактів депутата до його роботи над проєктами рішень і результатів голосувань. Це ще один інструмент, який допомагає мешканцям впливати на життя міста», – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Також користувачі можуть стежити за проєктами рішень, над якими працюють депутати.

Окремий блок присвячений пленарним засіданням Київради. У застосунку можна переглянути статистику відвідування депутатами засідань, результати голосувань і ухвалені рішення. Це дає змогу бачити, наскільки активно обранці долучаються до роботи ради.

Крім того, в застосунку доступний «Довідник активного містянина» – з поясненнями, як працює Київрада, як ухвалюються рішення та як мешканці можуть впливати на міські процеси.

Новий сервіс у Київ Цифровому допомагає зробити міське управління більш прозорим і зрозумілим. Тепер обговорення міських питань і роботу Київради можна побачити просто у своєму смартфоні.

«Підзвітність перед громадою, яка обрала депутата, – це не просто формальність, це важливий інструмент демократії. Ми бачимо, як змінюється світ, і розуміємо, що шляхів для комунікації має ставати більше. Вони мають бути зручними, доступними та відповідати потребам людей. Тому новий сервіс у застосунку Київ Цифровий – це відповідь на запит киян. Тепер вони мають доступ до інформації про роботу своїх депутатів і можуть бачити, як ухвалюються рішення, що впливають на життя столиці. Сьогодні столиця крок за кроком будує відкриту й відповідальну систему міського управління, яка, що важливо, відповідає реаліям часу та технологічному прогресу», – прокоментувала голова фракції УДАР у Київраді Мирослава Смірнова.

