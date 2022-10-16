Росіяни почали красти в українців популярні пісні про війну

Треки «Ванька-встанька» і «Біля тополі» окупанти переінакшили на свій манер

Комічний трек молодої української виконавиці Марії Кондратенко під назвою «Ванька-встанька» набув нещодавно популярності у мережі. Пісня висміює окупантів, яким співачка радить «приготувати пакет». Росіянам, очевидно, композиція теж припала до душі, тому вони зробили цілком звичний для себе маневр – вкрали сингл і переклали його російською мовою. Так само громадяни країни-агресорки вчинили і з ліричною композицією «Біля тополі» гурту Enej, яка набула нової хвилі популярності у виконанні Shumei.

Виявивши у своїй стрічці TikTok вкрадену та змінену пісню «Ванька-встанька», українські інтернет-користувачі поскаржилися на неї. В результаті відео з цим звуком було заблоковано, проте блогерка з України під ніком Nazaninka встигла його зберегти та поділитися з фоловерами у своєму профілі.

В оригіналі приспів треку виглядає так: «Ой ми бачим ваші слізки/Страшно вам, аж гай шумить/Скаже навіть баба з возу/Що вас всіх треба спалить!/Ванька-встанька, що таке?/Приготуй собі пакет/Ванька-встанька, не біжи/Вже немає куди йти».

Громадяни країни-агресорки змінили текст і заспівали: «Раз, два, три, четыре, пять/Не устанем повторять/Наш солдат идет вперед/Защищает свой народ».

«Ну ви вже знаєте, що на Росії дно має дно», – прокоментувала почуте авторка відео.

А нещодавно TikTok вибухнув ще одним украденим росіянами треком – «Біля тополі».

Оригінальний текст про загиблого українського героя виглядає так: «Там біля тополі калина росте/Мамині очі чекають тебе/Сива у розпачі плаче/Сина все чекає/Та в Бога вже його душа/Мам, я в бою за волю пішов в далечінь/За правду і долю нових поколінь/За тих, хто у морі далеко/І крилами лелеки повернуться живі».

Росіяни ж цинічно переробили: «Там где-то за полем калина растет/И мама сыночка в слезах снова ждет/Ты, мама, не плачь, я скучаю/Вернусь, я обещаю».

Українці не скупилися на коментарі. Під двома відео вони писали: «І дня не можуть прожити, щоби щось не вкрасти», «Там що не дно, то з люком. Відкрив – і вперед до нового дна», «Це не смішно і треба визнати, що вони спеціально над нами знущаються, щоб показати, що все їхнє», «Нуль днів, коли русня нічого не вкрала», «У туалеті чудово слухати», «Далі буде: «Папа наш Григорий (Жуков), Маргарита мама (Симонян)».

Нагадаємо, пісня про російського окупанта «Ваньку-встаньку» очолила рейтинг українських хітів в YouTube. За два тижні кліп набрав 2,4 млн переглядів.

Також Міністерство оборони поширило відео, на якому військовослужбовець повітряного командування «Захід» грає на флейті класичну «Мелодію» Мирослава Скорика.