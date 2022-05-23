Росію можуть назавжди відсторонити від Євробачення через війну в Україні

Російських мовників вже поінформували про це рішення

Росії хочуть назавжди заборонити брати участь у конкурсі «Євробачення». Про це повідомив гендиректор EBU Ноель Курран, пише ірландське видання The Journal.

За його словами, малоймовірно, що Росія візьме участь у конкурсі 2023 року, оскільки триває процес повного відсторонення її мовників від організації.

«Думаю, нам абсолютно ясно, що ми не зможемо залучити Росію до участі в конкурсі», - констатував Курран.

Відомо, що російських мовників вже поінформували про це рішення.

Відзначимо, в 2022 році на Євробаченні перемогла українська група Kalush Orchestra (631 бал сумарно). Представників Росії на конкурс не пустили, як і їх делегацію. У числі глядачів був тільки артист-путініст Філіп Кіркоров, який заявив, що його спеціально запросили організатори «за особливі заслуги перед конкурсом». Організатори заявили, що Кіркорова не запрошували.

Нагадаємо, музикант Kalush Orchestra заграв на сопілці на київському вокзалі. До слова, переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra виконали свій хіт Stefania на кордоні України.

Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.