Що робити із Пушкіним, Буніним, Тургенєвим? Інститут нацпам’яті дав вказівку владі
Інститут нацпам’яті склав перелік осіб та подій, які є символами російської імперської політики
Український інститут національної пам’яті оприлюднив переліки осіб та подій, об’єкти, присвячені яким, містять символіку російської імперської політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УІНП.
Перелік створений на підставі фахових висновків експертної комісії та інституту, що були надані з власної ініціативи або за зверненнями органів влади, юридичних осіб і громадян. За словами пресслужби, список доповнюватиметься новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.
Перелік осіб та подій що містять символіку російської імперської політики
|Аксаков Костянтин Сергійович
|1817–1860
|російський публіцист, поет, ідеолог слов'янофільства. Відстоював ідеї «особого русского пути» та «богообраності» Росії
|Бабушкін Іван Васильович
|1873–1906
|діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Володимира Леніна
|Багратіон Петро Іванович
|1765–1812
|російський генерал, учасник франко-російської війни 1812 року
|Бакунін Михайло Олександрович
|1814–1876
|російський політичний діяч, ідеолог анархізму, мав антисемітські погляди
|Бауман Микола Ернестович
|1873–1905
|діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна
|Беллінсгаузен Фабіан Ґотліб Тадеус
|1778–1852
|російський військовий діяч, адмірал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Белінський Віссаріон Григорович
|1811–1848
|російський літературний критик і публіцист, особа, яка глорифікувала російську імперську політику
|Бестужев Олександр Олександрович
|1797–1837
|офіцер російської армії, декабрист, член Північного товариства. Брав участь у завоюванні Північного Кавказу
|Бородіно, битва при Бородіно
|1812
|подія, пов’язана із реалізацією російської імперської політики
|Бунін Іван Олексійович
|1870–1953
|російський письменник, поет, перекладач, особа, що глорифікувала російську імперську політику
|Бутовський Олексій Дмитрович
|1838–1917
|генерал-лейтенант російської імператорської армії, 1863-го брав участь в придушенні Січневого повстання, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Бутурлін Василь Васильович
|(?–1655)
|російський військовий діяч та дипломат, голова московської делегації на Переяславській раді 1654 року, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Бестужев-Рюмін Олексій Петрович
|1693–1768
|російський державний діяч і дипломат, генерал-фельдмаршал, канцлер Російської імперії за Єлизавети Петрівни, граф, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Воронцов Михайло Семенович
|1782–1856
|російський державний та військовий діяч, генерал-фельдмаршал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Воронцов-Дашков Іларіон Іванович
|1837–1916
|російський державний і військовий діяч, міністр імператорського двору і наділів, намісник на Кавказі, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Глінка Михайло Іванович
|1804–1857
|російський композитор, особа, яка глорифікувала російську імперську політику
|Грейг Олексій Самуїлович
|1775–1845
|російський військовий діяч, адмірал російського імператорського флоту, особа, яка реалізувала російську імперську політику
|Грибоєдов Олександр Сергійович
|1795–1829
|російський поет, дипломат, особа, яка реалізувала російську імперську політику
|Годунов Борис Федорович
|1552–1605
|московський цар, особа яка реалізувала російську імперську політику
|Дежньов Семен Іванович
|1605–1673
|російський мореплавець, особа яка реалізувала російську імперську політику
|Декабристи
|–
|російські дворяни-революціонери, які у грудні 1825 року за допомогою збройного виступу прагнули встановити в Російській імперії конституційний лад. Більшість декабристів прагнули перетворити Росію на централізовану республіку, не визнаючи права народів імперії на самовизначення, менша – підтримували ідею слов'янської федерації
|Державін Гаврило Романович
|1743–1816
|російський поет епохи Просвітництва. Автор панегіриків на честь імператириці Катерини ІІ, Олександра Суворова. Дійсний тайний радник, сенатор
|Єлизавета Петрівна
|1709–1762
|російська імператриця, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії
|Єрмак Тимофі́йович
|1534–1585
|розбійник, ватажок походу на Сибірське ханство, «підкорювач Сибіру», що поклав початок завоюванню тюркських сибірських земель Московським царством
|Жуковський Василь Андрійович
|1783–1852
|російський поет, таємний радник, особа, яка глорифікувала російську імперську політику
|Запорожець Петро Кузьмович
|1876–1905
|діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна
|Істомін Володимир Іванович
|1809–1855
|російський військовий діяч, контр-адмірал, особа, яка реалізувала російську імперську політику
|Кантемір Антіох Дмитрович
|1708–1744
|російський дипломат, поет. Родині Кантемирів належала слобода Кантемирівка. Її іменем названо четверту гвардійську танкову дивізію збройних сил РФ, що з 2014 року бере участь у війні проти України
|Карамзін Микола Михайлович
|1766–1824
|російський письменник, історик, особа, яка глорифікувала російську імперську політику
|Кайсаров Паїсій Сергійович
|1783–1844
|російський генерал від інфантерії, сенатор
|Катерина ІІ
|1729–1796
|російська імператриця, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії
|Корнілов Володимир Олексійович
|1806–1854
|віце-адмірал, особа, яка реалізувала російську імперську політику
|Кюї Цезар Антонович
|1835–1918
|російський композитор, член «Могучої кучки». Професор військової фортифікації, інженер-генерал
|Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михайло Іларіонович
|1745–1813
|російський військовий діяч, генерал–фельдмаршал і світлійший князь, особа, яка реалізувала російську імперську політику
|Курнатовський Віктор Костянтинович
|1868–1912
|діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна
|Кецховелі Ладо
|1876–1903
|діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна та Йосипа Джугашвілі
|Лазарєв Михайло Петрович
|1788–1851
|російський військовий діяч, віце-адмірал, особа, яка реалізувала російську імперську політику
|Лермонтов Михайло Юрійович
|1814‒1841
|російський поет, прозаїк, драматург, особа, яка глорифікувала російську імперську політику
|Ломоносов Михайло Васильович
|1711–1765
|російський вчений, особа, яка глорифікувала російську імперську політику
|Милорадович Михайло Андрійович
|1771–1825
|російський військовий та державний діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Мінін Кузьма (повне ім’я Кузьма Мініч Захар’єв Сухорукий)
|1570–1616
|російський державний і військовий діяч, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади і управління Московського царства
|Микола І
|1796–1855
|російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії
|Микола ІІ
|1868–1918
|російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії
|Муравйов Микита Михайлович
|1795–1843
|декабрист, капітан Гвардейського генерального штабу. Керівник Північного товариства
|Мусоргський Модест Петрович
|1839–1881
|російський композитор, член «Могучої кучки», автор опери «Борис Годунов» за однойменною історичною драмою Александра Пушкіна
|Нахімов Павло Степанович
|1802–1855
|російський військовий діяч, адмірал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Олександр І
|1777–1825
|російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії
|Олександр ІІ
|1818–1881
|російський імператор 1855–1881,особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії
|Олександр ІІІ
|1881–1896
|російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії
|Павло І
|1754–1801
|російський імператор 1796–1801, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії
|Панютин Василь Костянтинович
|1788–1855
|російський військовий діяч, генерал-майор, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Паскевич Іван Федорович
|1782–1856
|князь, фельдмаршал Російської імперії, царський сатрап, душитель угорської свободи, народів Кавказу і права рука жандарма Європи, російського імператора Ніколая Першого. Судив учасників Кирило-Мефодіївського братства, у 1830 р. придушував Польське повстання та українські селянські повстання
|Пестель Павло Іванович
|1793–1826
|російський військовий діяч, полковник, один з ідеологів декабристського руху
|Петро І
|1672–1725
|цар (1682–1721) та російський імператор (1721–1725), особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії
|Пожарський Дмитро Михайлович
|1578–1642
|російський державний і військовий діяч, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади і управління Московського царства
|Полтавська битва
|1709
|Битва між московським військом та армією шведського короля Карла ХІІ та гетьмана Івана Мазепи
|Потьомкін Григорій Олександрович
|1739–1793
|російський державний і військовий діяча, дипломат, генерал-фельдмаршал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Плеханов Георгій Валентинович
|1856–1918
|російський політичний діяч, особа, що обіймала керівні посади в політичних організаціях партіях Російської імперії
|Пушкін Олександр Сергійович
|1799–1837
|російський поет, драматург і прозаїк, особа, яка глорифікувала російську імперську політику
|Пугачов Омелян Іванович
|1742–1775
|ватажок селянської війни 1773-1775 рр., який видавав себе за царя Петра ІІІ
|Разін Степан Тимофійович
|1630–1671
|отаман донських козаків, особа, що займала керівні посади у російських військових формуванням періоду Московського царства, організатор грабіжницьких походів
|Раєвський Микола Миколайович
|1771–1829
|російський військовий, учасник російсько-французької війни 1812 року, генерал від кавалерії.
|Романови
|–
|московський боярський рід, правителі Московського царства та Російської імперії
|Ромодановський Григорій Григорович
|?–1682
|московський державний і військовий діяч XVII ст., боярин, член московської делегації на Переяславській раді 1654 року.
|Сенявін Дмитро Миколайович
|1763–1831
|російський військовий діяч, адмірал, командувач Балтійського флоту, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політик
|Синельников Іван Максимович
|1738–1788
|російський військовий та політичний діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Скобелєв Михайло Дмитрович
|1843–1882
|російський військовий діяч, генерал, учасник середньоазійських походів та російсько-турецьких воєн
|Суворов Олександр Васильович
|1729–1800
|російський військовий діяч, генералісимус, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Сусанін Іван
|–
|міфологізований російською імперською пропагандою костромський селянин к. XVI – п.XVII ст. Згідно з легендою, у 1613 р. завів у болота польсько-литовський загін, врятувавши цим новообраного московського царя Михайла Романова
|Суриков Василь Іванович
|1848–1916
|російський живописець, автор масштабних полотен на сюжети російської історії, особа що глорифікувала російську імперську політику
|Сухина Микола Іванович
|–
|державний службовець Російської імперії, станом на 1812 рік – губернський секретар Полтавської губернії Російської імперії.
|Теплов Олексій Григорович
|1763–1826
|російський державний діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Тургенєв Іван Сергійович
|1818–1883
|російський письменник, поет, публіцист, драматург, прозаїк, особа, яка глорифікувала російську імперську політику
|Тяпкін Василь Михайлович
|–
|дипломат, посол Московського царства у Гетьманщині 1677–1680 рр.
|Цулукідзе Александре Григорович
|1876–1905
|діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Володимира Леніна
|Ушаков Федір Федорович
|1745–1817
|російський військовий діяч, адмірал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Шмідт Петро Петрович
|1867–1906
|офіцер російського флоту, учасник Севастопольського повстання під час революції 1905–1907 років. Комуністичний тоталітарний режим активно формував його культ як символу «революційної боротьби» та «флотської слави Росії»
|Гудович Іван Васильович
|1741–1820
|військовий діяч (генерал-фельдмаршал), особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Сабанєєв Іван Васильович
|1831–1909
|російський військовий діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
|Строганов Олександр Григорович
|1795–1879
|російський державний діяч, генерал-губернатора Новоросії та Бессарабії (1823–1844), особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики
Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті оприлюднив перелік осіб, які підпадають під винятки і не містять символіки російської імперської політики.
До слова, Український інститут національної пам’яті визнав Михайла Булгакова символом російської імперської політики та оприлюднив фаховий висновок щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику до символіки російської імперської політики. Тим часом музей Булгакова в Києва назвав висновок Українського інституту національної пам’яті щодо письменника Михайла Булгакова «ненауковим і маніпулятивним».
