Що робити із Пушкіним, Буніним, Тургенєвим? Інститут нацпам’яті дав вказівку владі

Інститут нацпам’яті склав перелік осіб та подій, які є символами російської імперської політики

Український інститут національної пам’яті оприлюднив переліки осіб та подій, об’єкти, присвячені яким, містять символіку російської імперської політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УІНП.

Перелік створений на підставі фахових висновків експертної комісії та інституту, що були надані з власної ініціативи або за зверненнями органів влади, юридичних осіб і громадян. За словами пресслужби, список доповнюватиметься новими даними про осіб та події періодів Московського царства, Російської імперії, Російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної Російської Федерації.

Перелік осіб та подій що містять символіку російської імперської політики

Аксаков Костянтин Сергійович 1817–1860 російський публіцист, поет, ідеолог слов'янофільства. Відстоював ідеї «особого русского пути» та «богообраності» Росії Бабушкін Іван Васильович 1873–1906 діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Володимира Леніна Багратіон Петро Іванович 1765–1812 російський генерал, учасник франко-російської війни 1812 року Бакунін Михайло Олександрович 1814–1876 російський політичний діяч, ідеолог анархізму, мав антисемітські погляди Бауман Микола Ернестович 1873–1905 діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна Беллінсгаузен Фабіан Ґотліб Тадеус 1778–1852 російський військовий діяч, адмірал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Белінський Віссаріон Григорович 1811–1848 російський літературний критик і публіцист, особа, яка глорифікувала російську імперську політику Бестужев Олександр Олександрович 1797–1837 офіцер російської армії, декабрист, член Північного товариства. Брав участь у завоюванні Північного Кавказу Бородіно, битва при Бородіно 1812 подія, пов’язана із реалізацією російської імперської політики Бунін Іван Олексійович 1870–1953 російський письменник, поет, перекладач, особа, що глорифікувала російську імперську політику Бутовський Олексій Дмитрович 1838–1917 генерал-лейтенант російської імператорської армії, 1863-го брав участь в придушенні Січневого повстання, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Бутурлін Василь Васильович (?–1655) російський військовий діяч та дипломат, голова московської делегації на Переяславській раді 1654 року, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Бестужев-Рюмін Олексій Петрович 1693–1768 російський державний діяч і дипломат, генерал-фельдмаршал, канцлер Російської імперії за Єлизавети Петрівни, граф, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Воронцов Михайло Семенович 1782–1856 російський державний та військовий діяч, генерал-фельдмаршал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Воронцов-Дашков Іларіон Іванович 1837–1916 російський державний і військовий діяч, міністр імператорського двору і наділів, намісник на Кавказі, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Глінка Михайло Іванович 1804–1857 російський композитор, особа, яка глорифікувала російську імперську політику Грейг Олексій Самуїлович 1775–1845 російський військовий діяч, адмірал російського імператорського флоту, особа, яка реалізувала російську імперську політику Грибоєдов Олександр Сергійович 1795–1829 російський поет, дипломат, особа, яка реалізувала російську імперську політику Годунов Борис Федорович 1552–1605 московський цар, особа яка реалізувала російську імперську політику Дежньов Семен Іванович 1605–1673 російський мореплавець, особа яка реалізувала російську імперську політику Декабристи – російські дворяни-революціонери, які у грудні 1825 року за допомогою збройного виступу прагнули встановити в Російській імперії конституційний лад. Більшість декабристів прагнули перетворити Росію на централізовану республіку, не визнаючи права народів імперії на самовизначення, менша – підтримували ідею слов'янської федерації Державін Гаврило Романович 1743–1816 російський поет епохи Просвітництва. Автор панегіриків на честь імператириці Катерини ІІ, Олександра Суворова. Дійсний тайний радник, сенатор Єлизавета Петрівна 1709–1762 російська імператриця, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії Єрмак Тимофі́йович 1534–1585 розбійник, ватажок походу на Сибірське ханство, «підкорювач Сибіру», що поклав початок завоюванню тюркських сибірських земель Московським царством Жуковський Василь Андрійович 1783–1852 російський поет, таємний радник, особа, яка глорифікувала російську імперську політику Запорожець Петро Кузьмович 1876–1905 діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна Істомін Володимир Іванович 1809–1855 російський військовий діяч, контр-адмірал, особа, яка реалізувала російську імперську політику Кантемір Антіох Дмитрович 1708–1744 російський дипломат, поет. Родині Кантемирів належала слобода Кантемирівка. Її іменем названо четверту гвардійську танкову дивізію збройних сил РФ, що з 2014 року бере участь у війні проти України Карамзін Микола Михайлович 1766–1824 російський письменник, історик, особа, яка глорифікувала російську імперську політику Кайсаров Паїсій Сергійович 1783–1844 російський генерал від інфантерії, сенатор Катерина ІІ 1729–1796 російська імператриця, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії Корнілов Володимир Олексійович 1806–1854 віце-адмірал, особа, яка реалізувала російську імперську політику Кюї Цезар Антонович 1835–1918 російський композитор, член «Могучої кучки». Професор військової фортифікації, інженер-генерал Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михайло Іларіонович 1745–1813 російський військовий діяч, генерал–фельдмаршал і світлійший князь, особа, яка реалізувала російську імперську політику Курнатовський Віктор Костянтинович 1868–1912 діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна Кецховелі Ладо 1876–1903 діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Владіміра Леніна та Йосипа Джугашвілі Лазарєв Михайло Петрович 1788–1851 російський військовий діяч, віце-адмірал, особа, яка реалізувала російську імперську політику Лермонтов Михайло Юрійович 1814‒1841 російський поет, прозаїк, драматург, особа, яка глорифікувала російську імперську політику Ломоносов Михайло Васильович 1711–1765 російський вчений, особа, яка глорифікувала російську імперську політику Милорадович Михайло Андрійович 1771–1825 російський військовий та державний діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Мінін Кузьма (повне ім’я Кузьма Мініч Захар’єв Сухорукий) 1570–1616 російський державний і військовий діяч, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади і управління Московського царства Микола І 1796–1855 російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії Микола ІІ 1868–1918 російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії Муравйов Микита Михайлович 1795–1843 декабрист, капітан Гвардейського генерального штабу. Керівник Північного товариства Мусоргський Модест Петрович 1839–1881 російський композитор, член «Могучої кучки», автор опери «Борис Годунов» за однойменною історичною драмою Александра Пушкіна Нахімов Павло Степанович 1802–1855 російський військовий діяч, адмірал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Олександр І 1777–1825 російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії Олександр ІІ 1818–1881 російський імператор 1855–1881,особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії Олександр ІІІ 1881–1896 російський імператор, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії Павло І 1754–1801 російський імператор 1796–1801, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії Панютин Василь Костянтинович 1788–1855 російський військовий діяч, генерал-майор, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Паскевич Іван Федорович 1782–1856 князь, фельдмаршал Російської імперії, царський сатрап, душитель угорської свободи, народів Кавказу і права рука жандарма Європи, російського імператора Ніколая Першого. Судив учасників Кирило-Мефодіївського братства, у 1830 р. придушував Польське повстання та українські селянські повстання Пестель Павло Іванович 1793–1826 російський військовий діяч, полковник, один з ідеологів декабристського руху Петро І 1672–1725 цар (1682–1721) та російський імператор (1721–1725), особа, яка обіймала керівні посади в органах влади та управління Російської імперії Пожарський Дмитро Михайлович 1578–1642 російський державний і військовий діяч, особа, яка обіймала керівні посади в органах влади і управління Московського царства Полтавська битва 1709 Битва між московським військом та армією шведського короля Карла ХІІ та гетьмана Івана Мазепи Потьомкін Григорій Олександрович 1739–1793 російський державний і військовий діяча, дипломат, генерал-фельдмаршал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Плеханов Георгій Валентинович 1856–1918 російський політичний діяч, особа, що обіймала керівні посади в політичних організаціях партіях Російської імперії Пушкін Олександр Сергійович 1799–1837 російський поет, драматург і прозаїк, особа, яка глорифікувала російську імперську політику Пугачов Омелян Іванович 1742–1775 ватажок селянської війни 1773-1775 рр., який видавав себе за царя Петра ІІІ Разін Степан Тимофійович 1630–1671 отаман донських козаків, особа, що займала керівні посади у російських військових формуванням періоду Московського царства, організатор грабіжницьких походів Раєвський Микола Миколайович 1771–1829 російський військовий, учасник російсько-французької війни 1812 року, генерал від кавалерії. Романови – московський боярський рід, правителі Московського царства та Російської імперії Ромодановський Григорій Григорович ?–1682 московський державний і військовий діяч XVII ст., боярин, член московської делегації на Переяславській раді 1654 року. Сенявін Дмитро Миколайович 1763–1831 російський військовий діяч, адмірал, командувач Балтійського флоту, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політик Синельников Іван Максимович 1738–1788 російський військовий та політичний діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Скобелєв Михайло Дмитрович 1843–1882 російський військовий діяч, генерал, учасник середньоазійських походів та російсько-турецьких воєн Суворов Олександр Васильович 1729–1800 російський військовий діяч, генералісимус, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Сусанін Іван – міфологізований російською імперською пропагандою костромський селянин к. XVI – п.XVII ст. Згідно з легендою, у 1613 р. завів у болота польсько-литовський загін, врятувавши цим новообраного московського царя Михайла Романова Суриков Василь Іванович 1848–1916 російський живописець, автор масштабних полотен на сюжети російської історії, особа що глорифікувала російську імперську політику Сухина Микола Іванович – державний службовець Російської імперії, станом на 1812 рік – губернський секретар Полтавської губернії Російської імперії. Теплов Олексій Григорович 1763–1826 російський державний діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Тургенєв Іван Сергійович 1818–1883 російський письменник, поет, публіцист, драматург, прозаїк, особа, яка глорифікувала російську імперську політику Тяпкін Василь Михайлович – дипломат, посол Московського царства у Гетьманщині 1677–1680 рр. Цулукідзе Александре Григорович 1876–1905 діяч Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків), соратник Володимира Леніна Ушаков Федір Федорович 1745–1817 російський військовий діяч, адмірал, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Шмідт Петро Петрович 1867–1906 офіцер російського флоту, учасник Севастопольського повстання під час революції 1905–1907 років. Комуністичний тоталітарний режим активно формував його культ як символу «революційної боротьби» та «флотської слави Росії» Гудович Іван Васильович 1741–1820 військовий діяч (генерал-фельдмаршал), особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Сабанєєв Іван Васильович 1831–1909 російський військовий діяч, особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики Строганов Олександр Григорович 1795–1879 російський державний діяч, генерал-губернатора Новоросії та Бессарабії (1823–1844), особа, яка брала участь у реалізації російської імперської політики

Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті оприлюднив перелік осіб, які підпадають під винятки і не містять символіки російської імперської політики.

До слова, Український інститут національної пам’яті визнав Михайла Булгакова символом російської імперської політики та оприлюднив фаховий висновок щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику до символіки російської імперської політики. Тим часом музей Булгакова в Києва назвав висновок Українського інституту національної пам’яті щодо письменника Михайла Булгакова «ненауковим і маніпулятивним».