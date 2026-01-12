Мінкульт оприлюднив «чорний список», який поповнили 11 росіян

Микита Джигурда один із російських акторів, що поповнили «чорний список»

До переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України у 2025 році увійшли ще 11 росіян. Міністерство культури України повідомило у коментарі для Інтерфакс-Україна хто з росіян, потрапив до цього списку, передає «Главком».

Список росіян, що створюють загрозу національній безпеці

Названо росіян, що створюють загрозу національній безпеці України фото з відкритих джерел

Актор театру і кіно Іван Агапов;

актор театру і кіно Микита Джигурда;

режисери дирекції креативних розробок автономної некомерційної організації ТВ-Новини Вадим Маслов і Геннадій Навников;

керівник відділу продюсерів ТВ-Новини Марія Тумар;

директор ТВ-Новини Борис Горлов;

телеоператор ТВ-Новини Ілля Грачов;

російський актор театру і кіно, телебачення, кінорежисер і кінопродюсер, ведучий телеканалу ТНТ Юрій Колокольніков;

російський актор, гуморист і телеведучий Азамат Мусагалієв;

російський актор Валерій Ніколаєв;

радянський та російський актор театру і кіно, народний артист і заслужений діяч РФ Юрій Чернов.

Водночас, за даними Мінкульту, торік жодну особу не виключили зі списку. Наразі до «чорного списку» входять 250 осіб.

Раніше «Главком» писав про те, що Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) заборонило показ та розповсюдження деяких фільмів на території України у 2025 році. Під заборону потрапив фільм 2010 року «Молитва за гетьмана Мазепу. Нова версія». Причиною заборони була участь у стрічці російського актора Микити Джигурди.

Нагадаємо, що Міністерство культури ухвалило рішення перейменувати Національну музичну академію України імені Чайковського. Відтепер заклад має назву Національна музична академія України. Рішення було ухвалене відповідно до закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», а також законів «Про вищу освіту» та «Про культуру».