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Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, коли ухвалять документ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, коли ухвалять документ
На думку Ярослава Железняка, вже очевидно, що раніше березня закон не набуде чинності
фото з відкритих джерел

Окреме голосування в Раді може відбутися не раніше 6 лютого

Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту №10449 про мобілізацію. Народний депутат Ярослав Железняк описав один із найбільш ймовірних сценаріїв ухвалення законопроєкту. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, Железняк зазначив, що наступний етап після внесення до Верховної Ради – це включення законопроєкту до порядку денного сесії Верховної Ради.

«Це не проблема і напевно відбудеться автоматично, так як нова сесія відкривається. Далі важливий етап – скорочення строків подання альтернативних законопроєктів від 14-ти днів до 7-ми. Це потребує окреме голосування (226+ - голосів нардепів, – ред.)», – пояснив нардеп.

За його словами, окреме голосування в Раді може відбутися не раніше 6 лютого і якщо буде підтримане таке скорочення – то законопроєкт має шанс бути розглянутим на найближчому пленарному тижні в лютому, умовно 6 – 9 лютого.

Далі має відбутися засідання Комітету з оборони, яке прийме рішення підтримати або урядову версію законопроєкту, або якусь з альтернативних.

«Комітет поважний, тому раніше голосування за скорочення термінів (а це 6 лютого і далі) таке засідання не відбудеться», – уточнив він.

Потім законопроєкт винесуть на голосування у перше читання. Скоріш за все – не раніше 7 лютого.

Якщо законопроєкт депутати підтримають 226 голосами в першому читанні, то буде потрібно ще одне голосування за скорочення терміну правок. Для цього потрібно теж 226 голосів і якщо така процедура пройде: у депутатів буде 7 днів на подавання правок. Якщо не пройде – 14 днів на подавання правок.

Далі Комітет знову має розглянути всі правки. З урахування навантаження і графік Верховної Ради – раніше ніж кінець лютого законопроєкт не буде винесений на голосування до другого читання.

Коли законопроєкт винесуть на друге читання – буде залежати від Комітету, але очевидно, що не раніше 22-го лютого. Якщо буде багато правок, то процедура розгляду може затягнутися на декілька днів.

«Нагадаю, що під час розгляду правок в такі закони, текст може змінюватися (як було з законом про реєстр). Але після їх розгляду в залі має відбутися фінальне голосування 226+ за друге читання. Потім дуже ймовірно, що хтось з депутатів внесе блокувальну постанову і потрібно буде ще одне голосування щоб дати можливість Спікеру (Руслану Стефанчуку, – ред.) підписати закон і відправити президенту. Потім президент має підписати закон», – пояснив він.

Проте, на думку Ярослава Железняка, вже очевидно, що раніше березня закон не набуде чинності. Плюс ще є перехідний період – місяць.

Нагадаємо, уточнення даних без відвідування ТЦК, звільнення у зв’язку з інвалідністю та мобілізація багатодітних аліментників з боргами є позитивними моментами нового законопроєкту про мобілізацію.

Читайте також: Закон про мобілізацію. Друга версія краще?
Теги: депутат закон президент реєстр Ярослав Железняк Місяць законопроєкт

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