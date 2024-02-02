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«Буде колапс судової системи». Юрист попередив про наслідки посилення повноважень ТЦК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Буде колапс судової системи». Юрист попередив про наслідки посилення повноважень ТЦК
Нова версія законопроєкту про мобілізацію передбачає вручення повісток не тільки особисто, а й поштою чи онлайн
фото з відкритих джерел

Правозахисник попередив, що обмеження можуть накладатися навіть за відсутності провини особи

Через застосування обмежень до військовозобов’язаних, які передбачені новою версією законопроєкту про мобілізацію, суди будуть завалені справами. Про це в коментарі «Главкому» попередив адвокат Роман Кичко.

Зокрема, після надсилання вимоги з’явитися до ТЦК поштою або в електронний кабінет особа має  прибути до військкомату у зазначений час та дату. Якщо без поважної причини вона не з’явилася протягом 15 днів, застосовуються обмеження через суд.

«Тобто, затримка доставки листа, неотримання такого листа, повернення такого листа без вручення, поштарка не захотіла нести його додому, або сама розписалася за його отримання – ціле поле для подальших зловживань», – зазначає адвокат. Він зауважив, що ТЦК зможуть направляти відповідні матеріали до суду для застосування обмежень, навіть якщо особа не отримала листа.

При цьому Кичко наголосив, що арешт на банківські рахунки не завжди накладається навіть у випадку кримінального провадження щодо вчинення тяжкого злочину. «Це буде колапс судової системи», – прогнозує адвокат, адже місцеві суди, у яких не вистачає кадрів, будуть завалені справами.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

До слова, новий закон про мобілізацію Верховна Рада зможе ухвалити не раніше березня – має відбутися ще кілька голосувань, внесення правок та надання документа на підпис президенту. Такий прогноз зробив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також: Закон про мобілізацію. Друга версія краще?
Теги: арешт закон адвокат мобілізація повістка

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