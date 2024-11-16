Дитяче Євробачення 2024: онлайн-трансляція

Артем Котенко на конкурсі нагадає світу, що українці втрачають домівки через російську агресію

Україну представить 12-річний Артем Котенко з прифронтового міста Охтирка Сумської області

У Мадриді, Іспанія, 16 листопада розпочався фінал пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення 2024», де виступить 17 юних учасників. Україну представить 12-річний Артем Котенко з прифронтового міста Охтирка Сумської області.

Представник України вийде на сцену під номером 14. Його виступ мало чим відрязнятиметься від того варіанту, що показали в фіналі Національного відбору. Авторкою пісні стала музична продюсерка Дитячого Євробачення Світлана Тарабарова, а в оригіналі вона називалася «Дім».

Артем Котенко на конкурсі не просто розповість про свої теплі почуття, повʼязані з рідним краєм, а й нагадає світу, що українці втрачають домівки через російську агресію.

Напередодні фіналу о 22:00 відкрилося онлайн-голосування на сайті, яке триватиме до старту шоу 16 листопада. Наступного разу лінії відкриються вже після виступу всіх учасників.

За цей час можна віддати свій голос за будь-якого фіналіста, і навіть за українця Артема Котенка, перебуваючи в Україні. Ця функція недоступна в конкурсі для дорослих.

Раніше юний артист Артем Котенко став переможцем національного відбору дитячого Євробачення-2024. Він отримав 5 балів від журі та 6 – від глядачів.

Нагадаємо, Україна візьме участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025, який пройде у Швейцарії.