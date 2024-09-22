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Стало відомо, хто представить Україну на дитячому Євробаченні-2024

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Стало відомо, хто представить Україну на дитячому Євробаченні-2024
12-річний Артем родом із Охтирки, що на Сумщині
фото: скріншот із відео

Фінал Дитячого Євробачення-2024 відбудеться 16 листопада в Мадриді

 

Юний артист Артем Котенко став переможцем національного відбору дитячого Євробачення-2024. Він отримав 5 балів від журі та 6 – від глядачів.

12-річний Артем родом із Охтирки, що на Сумщині. Він співає з трьох років і вже має значні досягнення у вокальних конкурсах, серед яких 1 місце на Чорноморських Іграх-2021 у категорії «Молодші хлопці» та проходження в лонглист Національного відбору на Дитяче Євробачення-2023. Крім вокалу, Артем займається хореографією, грою на фортепіано і театральним мистецтвом, а також є ведучим міських заходів».

Пісня 12-річного Артема присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів. У ній йдеться про те, як важливо мати простір, що дарує затишок і безпеку, особливо для українців, які втратили свої домівки або змушені були їх покинути через війну.

До фіналу національного відбору на «Дитяче Євробачення-2024» потрапили:

  • Анастасія Бєлібова – Unbelievable
  • Ангеліна Глогусь – «Плачуть янголи»
  • Злата Іванів – «Намисто»
  • Вероніка Коган – Harmony
  • Артем Котенко – «Дім»
  • Ілля Коновченко – Spaceship

Музична продюсерка нацвідбору Світлана Тарабарова та сонграйтер Євген Тріплов створили для кожного учасника й учасниці унікальний хіт, з яким ті виступили у фіналі нацвідбору.

Переможця визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Глядацьке онлайн-голосування відбувалося у два етапи, відповідно до практики міжнародного пісенного конкурсу. Перший тривав у застосунку «Дія», другий – під час трансляції фіналу конкурсу.

22-й Дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше в історії пройде в Іспанії. Фінал Дитячого Євробачення-2024 відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді.

Нагадаємо, Україна візьме участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025, який пройде у Швейцарії. 

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Теги: Євробачення конкурс артист Світлана Тарабарова намисто

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