20 пісень рідною мовою про Різдво та Новий рік. Святковий плей-лист

«Свічі різдвяні запалюють зорі і серце чекає тепла»

Із наближенням Різдва та Нового року торгівельні центри, супермаркети, ресторани та кав’ярні наповнюються святковим декором та піснями. Вони покликані створювати теплу та світлу атмосферу. Однак чомусь українці чують переважно зарубіжні Jingle bells, Last Christmas, All I want for Christmas…

Аби виправити ситуацію, «Главком» склав плей-лист українських різдвяно-новорічних пісень, які роблять свята ріднішими.

«Україна колядує»

Ірина Федишин

Ірина Федишин, «Україна колядує»

Галичанка Ірина Федишин вдало поєднала динамічну поп-музику і українські традиції. В середині 2010-х Ірина увійшла до числа артистів України, які мають найщільніший гастрольний графік. З україномовним репертуаром вона збирає аншлаги і на Сході, і на Півдні країни, і закордоном: цьогоріч – у США, Чехії, Іспанії.

Перший суперхіт співачки вийшов у 2007 році. Це колядка XXI століття. Тепер всі новорічні та різдвяні свята не обходяться без запальної «Україна колядує». Кліп на пісню з’явився у 2012 році.

«Щедрий вечір»

Надзвичайно популярна колядка, яку різні виконавці неодноразово переспівували. До вашої уваги два варіанти виконання.

Kalush Orchestra

Kalush Orchestra, «Щедрий вечір»

Kalush Orchestra випустили кліп на трек Shchedryi Vechir у 2023 року. Він виконаний у стилі культової комп’ютерної гри GTA San Andreas. Зйомки кліпу відбулися під час благодійного туру Kalush Orchestra у Лос-Анджелесі.

Kalush Orchestra

За словами фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка, пісня була випущена ще у 2022 році, але над монтажем і фіналізацією відео працювали лише зараз. Особливим сюрпризом для глядачів стала поява в кліпі самого Арнольда Шварценеггера.

DagaDana

Dagadana, «Щедрий вечір»

DagaDana – це польсько-український музичний гурт. Він грає у стилях джаз, фолк, електронна музика. «Щедрий вечір» гурт записав у 2020 році. Вокалістки – Дагмара Грегорович і Дана Винницька – розказують, що усі учасники гурту є християнами. У найвіддаленіших подорожах вони намагаються ходити до церкви в неділю, навіть якщо вони у Китаї.

«Колядка»

Ivan Navi

Ivan Navi, «#Колядка»

«Це моя улюблена колядка з дитинства, – розповідає виконавець. – Навчили мене її дідусь з бабусею. Вона для мене найцінніший подарунок на Різдво, тому хочу її подарувати і вам! Два дні тому я прокинувся з ідеєю як вона повинна звучати в записі – лише в супроводі контрабасу. Одразу побіг на студію, записали ми за одну ніч, а зйомки відео і його монтаж зайняли всього лише 1 день. Дуже хочу, щоб традиції жили і передавались далі, тому давайте колядувати разом. Веселого Різдва!»

«Миколай бородатий»

Тарас Чубай

Тарас Чубай, «Миколай Бородатий»

Пісня вийшла у 2003 році. У коментарях до відео на YouTube користувачі зізнаються, для них ця пісня – неодмінний атрибут зимових свят.

«Щедрик»

Рокаш

Rock H, «Щедрик»

Пісня була записана у 2011 році, який для закарпатського рок-гурту став проривним: саме тобі він став лауреатом всеукраїнського фестивалю «Червона рута» в жанрі рок-музики. 29 грудня 2011 року відбулася прем'єра кліпу «Щедрик», у зйомках якого брав участь оркестр Закарпатської обласної філармонії.

«Дівка Марусечка»

ДахаБраха

ДахаБраха, «Дівка Марусечка»

Пісня 2011 року. Примітно, що у коментарях до композиції дуже багато позитивних відгуків від користувачів з Великої Британії та Сполучених Штатів. «Позачасова музика!», «Я відкрив для себе цю неймовірну музику» тощо.

«Старий рік минає»

Дзідзьо

Dzidzio, «Старий рік минає»

Пісня вийшла у 2013 році. Композиція динамічна і дуже святкова. Окремої уваги заслуговує кліп: це – справжня детективна історія. Дзідзьо, Лесик та Юлік грають роль медбратів швидкої, котрі в святкову ніч працюють в поті чола і надають медичну допомогу всім постраждалим від морозу, алкоголю та надмірного вживання їжі. І ця звичайна робоча ніч так би і залишилася звичайною, якби доля та служба не завели їх до особливого пацієнта..

«Добрий вечір тобі»

Руслана

Руслана, «Добрий вечір»

Одна з найвідоміших українських колядок, є яскравим зразком поєднання релігійної і народної колядкової традиції. Цю колядку співали-переспівували багато виконавців – до прикладу, у 2004 році її заспівала «Піккардійська терція». «Добрий вечір тобі» навіть у культовому фільмі режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».

«Свято наближається»

Монатік

Monatik, «Свято наближається»

«Крутий ремікс всім відомої з дитинства мелодії!», – цей перший коментар до відео на YouTube. І він надзвичайно влучний! Пісня вийшла у 2018 році, і для багатьох українців вона стала символом прийдешніх новорічних веселощів.

«Святвечір»

Гайдамаки

Гайдамаки, «Святий Вечір»

Варіація колядки, слова – вокаліста «Гайдамаків» Олександра Ярмоли. Пісня з’явилась ще у 2002 році, рімейк композиції зробили за 14 років.

«Рімейк зроблено на прохання волонтерської організації «Музбат», – йдеться в анонсі до відео. Це об’єднання українських професійних музикантів та поетів, що з 2014 року підтримує своїми піснями та полум’яним словом бійців ЗСУ та добровольчих батальйонів у зоні так званої антитерористичної операції на Сході України.

«Добрий вечір»

Воплі Відоплясова

Воплі Відоплясова, «Добрий вечір»

Олег Скрипка та ВВ перетворили улюблену колядку всіх українців на епічний роковий гімн. «Нова Зоря обов’язково осяє вашу оселю! У вас і нас все буде гаразд!», – йдеться в анонсі до відео.

«Добрий вечір тобі» – одна з найвідоміших українських колядок. Пісню співають господарю та оспівують усі свята різдвяного періоду. Колядка яскраво показує тісне поєднання релігійної і народної традицій.

«Різдвяна»

Kазка

Kazka, «Різдвяна»

Пісня 2021 року. В анонсі до відео вказано, що твір створено за мотивами колядки села Грузьке Київської обл. Макарівського району. У ньому – про початок світу.

Ой як нее було неба і землі

Ой дай Бог

А тільки було синєє море

Ой дай Бог

«Забери мене до себе на Різдво»

Krutь

Krutь, «Забери мене до себе на Різдво»

Коментатори стверджують, що композиція пробуджує надзвичайно сильні емоції: «Для мене це як новий гімн Різдва. Дуже люблю цю пісню. І сльози на очі навертаються від слів: «у твого тата є вино, а в мами цілий стіл старих історій», – це так про мою родину»; «Під час війни пісня набула нового звучання. дуже актуально для тих, хто як я, розлучений зі своєю сім'єю», «Ця пісня спочатку розриває серденько, а потім клеїть на нього пластир, щоб воно протрималось трошки, і можна було знову розірвати.

«Хай Ісус мале дитя»

Степан Гіга

Степан Гіга з родиною, «Хай Ісус мале дитя»

Композиція занурює слухача в особливу різдвяну атмосферу, сповнену тепла і надії. Степан Гіга виконав цю пісню разом з сім’єю. Колядка викликає відчуття родинного затишку та піднесення. Побажання миру та благополуччя грає новими фарбами у час повномасштабного вторгнення.

«З новим роком, Україно»

Ірина Білик

Ірина Біли, «З новим роком, Україно!»

Пісня вийшла вже у розпал війни на Донбасі. Тоді Ірина Білик в анонсі до пісні написала: «Цього разу я хочу вкласти навіть в назву пісні зовсім інший меседж. Для України наступний рік повинен бути дійсно абсолютно новим, роком без війни, без сліз, без політичних чвар. Я впевнена, що після того, як цю пісню прослухають усі українці, настане чарівний час і в нашу країну прийде світле, яскраве, веселе і прекрасне життя. Я впевнена, що ця пісня чарівна, і вона принесе удачу кожному з нас і всій Україні. Її повинні прослухати не тільки у великих містах, а й в найдальших глибинках, а коли всі прослухають, настане по-справжньому чарівний час для всієї країни». У часи повномасштабної війни ці слова сприймаються особливо гостро. Будемо сподіватися, слова Ірини стануть пророчими.

Ялинки у міцних карпатських горах

Вбрання святкове біле одягли!

Надія в новорічних кримських зорях,

Ми будем жити разом, як завжди!

«Нова радість стала»

Олександр Пономарьов, Ірина Білик, Михайло Хома та інші

Олександр Пономарьов, Ірина Білик, Михайло Хома та інші, «Нова радість стала»

Ще один різдвяний музичний суперхіт-рімейк 2020 року. Олександр Пономарьов разом із Іриною Білик, Михайлом Хомою, Олегом Скрипкою, Тіною Кароль та Alekseev заспівав колядку. Станом на сьогодні композиція набрала 3 млн переглядів.

«Новий рік»

Тарас Петриненко

Тарас Петриненко, «Новий рік»

Філософська композиція, якій вже понад три десятки років. У часи повномасштабної війни поезія, яку використав автор тексту та музики – сам Тарас Петриненко, сприймається по-особливому.

Паморозь упала на волосся,

Нашим втратам загубився лік,

Випр'ємо ж за те, що не збулося

І уже не збудеться повік.

«Переслухав заново. З огляду на життєвий досвід (який приходить з роками) розумієш глибину проспіваних слів», «Зворушливий. глибокий зміст! Неймовірна мелодія!», – пишуть коментатори.

«А під Новий рік»

Скрябін

Скрябін, «А під новий рік»

Слова і музика авторства Андрія Кузьменка. Композиція сповнена легким сумом та світлою надією. Коментатори розчулені і згадують Кузьменка: «Він душу вклав у цю пісню. Торкає у самісіньке серце», «Слухаю цілу неділю! Скучила! Боляче, але Кузьма бажає нам добра на всі роки!!».

«Новий рік з тобою»

Jamala

Джамала, «Новий рік з тобою»

Веселий, безтурботний трек. На відміну від попередніх композицій він не містить філософського підтексту – це легка пісня. Вона – про щирість кохання, про те, що для щастя потрібно небагато: рідна людина поруч.

Новий рік з тобою –

Саме те, що мені треба

Хочу танцювати

Цілуватись просто неба

«Ніч новорічна»

Ірина Білик

Ірина Білик, «Ніч новорічна»

І одна із найвідоміших сучасних українських новорічних пісень. На початку 90-х майбутня примадонна української естради звернулася до поета Костя Гнатенка з прохання написати простий і щирий текст про Новий рік. Митець виконав завдання на відмінно:

Свічі різдвяні запалюють зорі

І серце чекає тепла.

Залишимо тугу, забудемо горе,

Ніч новорічна прийшла!

…

Сама Ірина через багато років перезаписала версію свого хіта, осучаснивши аранжування і вокал для новорічного ефіру програми «Світське життя». Проте щирі слова не потребували жодних змін.

Віра і правда здолають розлуки,

Щоб сяяла кожна душа.

Назавжди, кохані, візьміться за руки,

Ніч новорічна прийшла!



Наталія Сокирчук, «Главком»