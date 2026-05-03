Головна Країна Культура
search button user button menu button

Танцювальний рекорд у Хмельницькому: 888 учасників одночасно виконали подільський «Краков’як»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Танцювальний рекорд у Хмельницькому: 888 учасників одночасно виконали подільський «Краков’як»
Свято танцю об’єднало професійні та аматорські колективи з різних куточків держави
фото: Хмельницька ОВА

Після офіційної частини та вручення нагород від ОВА відбувся благодійний концерт

У Хмельницькому встановили новий рекорд України, об’єднавши сотні танцюристів з усієї країни. Масштабне виконання подільського «Краков’яка» стало центральною подією регіонального проєкту «Поділля танцює», приуроченого до Міжнародного дня танцю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницьку ОВА.

Масштабна подія розгорнулася у Парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Під відкритим небом 888 учасників утворили величезне коло та синхронно виконали традиційний подільський танець «Краков’як».

Танцювальний рекорд у Хмельницькому: 888 учасників одночасно виконали подільський «Краков’як» фото 1
фото: Хмельницька ОВА

Досягнення було офіційно зафіксоване представниками Національного реєстру рекордів України як наймасовіше виконання цього танцю в країні. Організацію процесу забезпечили фахівці Хмельницької обласної філармонії та ансамблю «Козаки Поділля» під керівництвом заслуженого артиста України Сергія Качуринця.

Танцювальний рекорд у Хмельницькому: 888 учасників одночасно виконали подільський «Краков’як» фото 2
фото: Хмельницька ОВА

Свято танцю об’єднало професійні та аматорські колективи з різних куточків держави. У встановленні рекорду взяли участь представники з Хмельниччини, Вінниччини, Тернопільщини, Чернівеччини, Львівщини, Волині,Рівненщини Дніпропетровщини, а також міста Київ.

Після офіційної частини та вручення нагород від ОВА відбувся благодійний концерт. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Організатори наголосили: можливість зберігати національну культуру та збиратися разом сьогодні існує виключно завдяки мужності українських захисників.

Нагадаємо, Зоя Іщук стала 100-річною довгожителькою Хмельницької області. Жінка відсвяткувала свій ювілей та поділилася секретами свого довгого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на ТСН.

Зоя Іщук народилася 16 квітня 1926 року. До 55 років вона працювала вчителькою. У школі жінка познайомилася зі своїм чоловіком, він викладав математику, а вона українську мову. «Все життя працювала в школі, дуже любила своїх дітей. Можу сказати, що і вони мене теж любили, бо я була трошки така жорсткувата!» – розповіла довгожителька.

Довгожителька Зоя Іщук зізналася, що не почувається на 100 років та з іронією каже, що їй ще немає і 50 років.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаррі Кейн і компанія зберегли шанси на фінал
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
29 квiтня, 12:41
Суперники організували дев'ять голів на двох
ПСЖ і «Баварія» встановили новий рекорд півфіналів Ліги чемпіонів
29 квiтня, 10:04
Федеріко Дімарко встановив новий орієнтир для асистентів
Лідер «Інтера» відібрав рекорд чемпіонату Італії в ексхавбека «Металіста»
27 квiтня, 10:57
Будинок у вигляді бджолиних сот став рекордсменом
На Черкащині будинок у вигляді бджолиних сот увійшов до Книги рекордів України (фото)
20 квiтня, 18:10
Мілана и Давид Дулогло встановили подвійний національний рекорд України
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
17 квiтня, 18:23
Хонда Кейсуке поставив амбітну ціль
Експівзахисник «Мілана» знайшов клуб заради рекорду Гіннеса
10 квiтня, 12:55
Дрони-перехоплювачі стали ключем до знищення тисяч БпЛА
Дрони-перехоплювачі встановили рекорд зі знищення російських безпілотників
8 квiтня, 20:24
Наймолодший борець з греко-римської боротьби Леон Козаченко
Трирічний борець із Київщини Леон Козаченко встановив унікальний рекорд
8 квiтня, 19:25
Дрон Sting
Український пілот збив перехоплювачами два «Шахеди» на відстані 500 км
4 квiтня, 16:29

Культура

Танцювальний рекорд у Хмельницькому: 888 учасників одночасно виконали подільський «Краков’як»
Танцювальний рекорд у Хмельницькому: 888 учасників одночасно виконали подільський «Краков’як»
Василь Зінкевич відзначає день народження: цікаві факти про легенду української естради
Василь Зінкевич відзначає день народження: цікаві факти про легенду української естради
Нацопера розірвала контракти з артистами, які не повернулися в Україну після «халтурки» з «Лебединим озером»
Нацопера розірвала контракти з артистами, які не повернулися в Україну після «халтурки» з «Лебединим озером»
Театр Лесі Українки дивує. У колишній російські драмі – революційна прем’єра за повістю Миколи Хвильового (перші фото)
Театр Лесі Українки дивує. У колишній російські драмі – революційна прем’єра за повістю Миколи Хвильового (перші фото)
Cергій Жадан реєструє нову торговельну марку
Cергій Жадан реєструє нову торговельну марку
Культурний геноцид. Росія зруйнувала і пошкодила понад 1700 пам'яток в Україні
Культурний геноцид. Росія зруйнувала і пошкодила понад 1700 пам'яток в Україні

Новини

FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
1 травня, 10:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua