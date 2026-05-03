Танцювальний рекорд у Хмельницькому: 888 учасників одночасно виконали подільський «Краков’як»

У Хмельницькому встановили новий рекорд України, об’єднавши сотні танцюристів з усієї країни. Масштабне виконання подільського «Краков’яка» стало центральною подією регіонального проєкту «Поділля танцює», приуроченого до Міжнародного дня танцю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницьку ОВА.

Масштабна подія розгорнулася у Парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Під відкритим небом 888 учасників утворили величезне коло та синхронно виконали традиційний подільський танець «Краков’як».

Досягнення було офіційно зафіксоване представниками Національного реєстру рекордів України як наймасовіше виконання цього танцю в країні. Організацію процесу забезпечили фахівці Хмельницької обласної філармонії та ансамблю «Козаки Поділля» під керівництвом заслуженого артиста України Сергія Качуринця.

Свято танцю об’єднало професійні та аматорські колективи з різних куточків держави. У встановленні рекорду взяли участь представники з Хмельниччини, Вінниччини, Тернопільщини, Чернівеччини, Львівщини, Волині,Рівненщини Дніпропетровщини, а також міста Київ.

Після офіційної частини та вручення нагород від ОВА відбувся благодійний концерт. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Організатори наголосили: можливість зберігати національну культуру та збиратися разом сьогодні існує виключно завдяки мужності українських захисників.

