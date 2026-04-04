Український пілот збив перехоплювачами два «Шахеди» на відстані 500 км

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Дрон Sting
фото: Telegram/«Дикі Шершні»

Ворожі дрони уразив пілот підрозділу Bulava Роман на позивний Халк

Український пілот збив два російські ударні БпЛА типу «Шахед», перебуваючи на відстані 500 кілометрів від них. Безпілотники армії РФ уразили дронами-перехоплювачами Sting. Як інформує «Главком», про це розповіли в оборонній компанії «Дикі Шершні».

Російські «Шахеди» з відстані 500 кілометрів уразив пілот підрозділу Bulava Роман на позивний Халк.

«Це вперше у світі, хто спробував на такій відстані оператора від точки старту збити і не один, а два «Шахеди», – написали в компанії.

За даними виробника, уразити «Шахед» дроном-перехоплювачем на відстані 500 кілометрів вдалося завдяки технології Hornet Vision Ctrl. «Дикі Шершні» представили систему наприкінці березня цього року та пояснювали, що вона дозволить керувати перехоплювачами на відстані сотень кілометрів.

«Hornet Vision Ctrl кілька місяців проходив бойові випробування на фронті і маємо ефективні результати застосування. Ми уже розпочали серійне розгортання технології Hornet Vision Ctrl і невдовзі дуже багато комплектів відправиться на фронт. Це дозволить ефективним екіпажам контролювати значно більші ділянки фронту: замість 20 км – до 100 кілометрів», – пояснювали тоді в компанії.

Нагадаємо, у березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів, як і число знищених російських цілей, зросли майже на 55% порівняно з лютим.

Як повідомлялося, Україна перетворилася на світову лабораторію військових інновацій, розробляючи надзвичайно дешеві та ефективні способи боротьби з іранськими дронами-камікадзе типу «шахед». Те, що починалося як відчайдушна спроба зупинити ворожі атаки підручними засобами, сьогодні стало повноцінною технологією, яка викликає інтерес навіть у США та країн Близького Сходу. 

