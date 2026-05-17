Sotheby’s виставив на торги натюрморт Івана Марчука

Надія Карбунар
Іван Марчук, «Щедра планета», 1994
фото: Sotheby’s
На сьогодні Іван Марчук упевнено утримує статус найдорожчого сучасного художника України

Аукціонний дім Sotheby’s виставив на онлайн-торги натюрморт Івана Марчука «Щедра планета», створений у 1994 році під час американського періоду життя художника. Робота, яка походить із приватної колекції в США, стане одним із топлотів аукціону формату Modern & Contemporary Discoveries, що триватиме з 26 травня по 2 червня. Естімейт картини становить €40–60 тисяч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marbeks.

«Щедра планета» яскраво демонструє особливості творчості Марчука епохи 90-х – періоду, коли майстер активно експериментував із кольором, багатошаровою фактурою та складними символічними образами.

На сьогодні Іван Марчук упевнено утримує статус найдорожчого сучасного художника України. Його полотна регулярно з’являються на провідних світових та вітчизняних майданчиках. Абсолютний аукціонний рекорд митця був встановлений у 2024 році на торгах аукціонного дому Goldens у Києві: тоді його культовий пейзаж «Зійшов місяць над Дніпром» (1980) пішов з молотка за $300 тисяч, що стало найвищим публічним результатом в історії сучасного українського мистецтва.

Чергова поява знакової роботи Марчука на Sotheby’s підкреслює стабільний інтерес міжнародних колекціонерів до його спадщини. Сьогодні полотна українського митця прикрашають музейні та приватні зібрання від Європи до США й Австралії.

Нагадаємо, 12 травня відзначив свій день народження народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук. Йому виповнилося 90 років. Із цієї нагоди в столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» розпочала роботу постійна виставка його творів. Її родзинкою є цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях. 

До слова, народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, якому виповнилося 90 років, поділився секретами довголіття. В інтерв’ю «Главкому» митець розповів, що цікавився йогою, правильним харчуванням, а також періодично практикував голодування.

