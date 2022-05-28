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    Події в Україні

    Прикордонники затримали російського військового з українським паспортом

    Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід - Прикордонники затримали російського військового з українським паспортом
    Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід
    фото: t.me/DPSUkr

    У 2009 році українець виїхав до РФ, де отримав російське громадянство

    На кордоні з Білоруссю прикордонники спільно зі Службою безпеки України затримали колишнього військового РФ, який прикривався українським паспортом і намагався потрапити в Україну.

    У 2009 році українець виїхав до РФ, де отримав російське громадянство, повідомляє Державна прикордонна служба.

    «Протягом 2013-2014 років проходив строкову службу в Збройних силах РФ, а в 2016 році уклав контракт. За наявною інформацією, підрозділ, в якому служив чоловік, брав участь у військових діях на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

    Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

    Нагадаємо, Нацполіція розповіла про зрадників у лавах МВС.

    Нагадаємо, контррозвідка і слідчі Служби безпеки України викрили та затримали у Харкові чинного співробітника Національної поліції у Харківській області, який передавав ФСБ Росії розвідувальні дані. До слова, суддя з Харківщини може сісти довічно за держзраду

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    Теги: прикордонники росія окупанти Держприкордонслужба війна Україна окупація #stoprussia
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    Прикордонники затримали російського військового з українським паспортом