Ткаченко зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Ткаченко представив голову новоствореної Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Фото: Мінкульт

Учасники зустрічі наголошували на необхідності діалогу

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та представив голову новоствореної Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті Олену Богдан.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики у Facebook.

«Те, що приємно вразило – всі учасники наголошували на необхідності діалогу. Українське суспільство унікальне, і, не зважаючи на різноманіття релігійних організацій, демонструє злагоду. Всі ми акцентували на необхідності збереження і просування цієї злагоди», - зазначив Ткаченко за підсумками зустрічі.

Також міністр запропонував релігійним спільнотам долучитися до проєкту зі створення Бібліотеки Святої Софії-Премудрості, у якій будуть зібрані найкращі давні і сучасні богословські, філософські, культурологічні та релігієзнавчі тексти.

До слова, сьогодні пішов з життя митрополит Софроній ‒ лідер проукраїнського крила Московської церкви.