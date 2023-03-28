Під Москвою був знайдений синьо-жовтий безпілотник (фото)
На крилах БПЛА було написано «Слава Україні»
Біля залізничної станції, яка з'єднує Москву й Калугу (Росія) були виявлені уламки безпілотника. На крилах БПЛА було написано «Слава Україні». Про це повідомляє інтернет-видання Baza.
«Уламки безпілотника виявили біля залізничних колій у Новій Москві. Уламки знайшов житель села Світіно, коли гуляв із собакою. Вони знаходилися приблизно за 100 метрів від залізниці», – повідомляє видання.
Можливий розмах крил безпілотника становив два метри. Як відзначив чоловік, на них було написано українське національне гасло. Також БПЛА був пофарбований в синьо-жовтий колір.
Раніше повідомлялося, що у Росії безпілотник упав поряд із об'єктом «Газпрому» .Пристрій був знайдений в декількох метрах від паркану газокомпресорної станції.
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