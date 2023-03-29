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У боях за Україну загинув пілот-винищувач Денис Кирилюк (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У боях за Україну загинув пілот-винищувач Денис Кирилюк (фото)
фото 831 бригада тактичної авіації пс зсу
заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк

Пілот здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога

Під час виконання бойового завдання загинув штурман авіаційної ескадрильї 831 бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України майор Денис Кирилюк, – повідомили на сторінці у Facebook.

«Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, який здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога», – йдеться у повідомленні. 

У серпні 2022 року Кирилюк «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ-го ступеня.

Нагадаємо, у Дніпрі попрощалися з пілотом Збройних сил України Олександром Щербаковим: він загинув ще на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації

 

Теги: війна винищувач пілот авіація ЗСУ

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