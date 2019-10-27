У центрі Львова знайшли підземелля з людськими рештками і старовинним посудом



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Розкопки на вулиці Корнякта у Львові Фото Гал-інфо

Наразі на вулиці Корнякта продовжать ремонтні роботи, які розпочали без археологічного нагляду

У центрі Львова археологи знайшли давнє склепіння, людські рештки та старовинний посуд.

Про це повідомляє Гал-інфо.

Згідно з повідомлення, 25 жовтня у центрі Львова на вул. Корнякта під час проведення археологічних робіт було виявлено давнє склепіння та рештки мурованої затинькованої стіни. Дослідникам вдалось виявити елементи кахлю та частинки керамічного посуду. Більш того, серед супровідного матеріалу були монети різного періоду.

За словами дослідника, можна зробити попередні припущення про те, що знахідка може бути криптою костелу Пресвятої Трійці при монастирі тринітаріїв. Як відомо, він існував тут з 1703 року до 1848 року.

До того ж, всередині приміщення знайшли кілька костей, зокрема, частина людської черепної коробки, що свідчить на користь цієї версії. Наразі їх передали антропологам для отримання більш детальної інформації.

Наразі на вулиці Корнякта продовжать ремонтні роботи, які розпочали без археологічного нагляду.

Як повідомлялося, експертів польського Інституту національної пам’яті запрошено до участі в археологічних розкопках у Дрогобичі. У жовтні там відкрито безіменні могили, в яких можуть бути похоронені поляки.