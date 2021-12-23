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    Думки вголос

    Що насправді створив Ленін, – відповідаючи на маячню Путіна

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

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    Ленін один із головних ініціаторів та організаторів червоного терору - Що насправді створив Ленін, – відповідаючи на маячню Путіна
    Ленін один із головних ініціаторів та організаторів червоного терору
    фото: turchynov.com

    Україна створювалася, коли не те що Леніна, але і Московії не було навіть у проєкті

    Брехня, бруд, погрози – типовий зловонний мікс від Путіна пролунав на черговій пресконференції кремлівського диктатора. Зеленою мухою на цій купі словесного гною стала теза, що Ленін створив Україну.

    Зайве пояснювати Путіну, що Україна створювалася, коли не те що Леніна, але і Московії не було навіть у проєкті. Щодо Леніна, то він дійсно створив, але не Україну, а безумного радянського монстра, який проковтнув мільйони людських життів та зруйнував долі і майбутнє поневолених народів.

    Саме ця покалічена, хоча і не добита ленінська потвора з перебитими кінцівками і відірваною сірою речовиною сьогодні зветься Росією.

    Ніколи неадекватні бажання Путіна щодо ревізії Конституції, федералізації чи капітуляції нашої держави не здійсняться, тому що Україна створена волею народу, який довів всьому світу, що готовий захистити свою землю від скаженого монстра!

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    Джерело: блог Олександра Турчинова

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    Теги: Росія історія Путін Україна
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    Що насправді створив Ленін, – відповідаючи на маячню Путіна