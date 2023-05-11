У Молдові пройде показ фільму продюсера, який зараз воює у Бахмуті

Світова прем’єра фільму відбулась в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю «Горизонти»

У Молдові відбудеться показ фільму «Атлантида» українського продюсера Володимира Яценка, який служить в ЗСУ, передає кореспондент «Главкому».

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Відмітимо, на рахунку «Атлантиди», що вийшла на екрани у 2019 році, 21 нагорода та 19 номінацій, серед яких фестивалі у Венеції, Токіо, Торонто, Лісабоні, Монреалі та ін.

Після показу відбудеться сесія запитань та відповідей з продюсером фільму Володимиром Яценком, який наразі є воїном-добровольцем на передовій у Бахмуті, Україна, але в ці дні привіз свою кінострічку в Кишинів.

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Зазначимо, що подія організована за ініціативи Національного центру кінематографії Республіки Молдова.

Кінопроєкт драми «Атлантида» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн. при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн. Виробництво стрічки здійснила «Студія Гармата фільм».

Світова прем’єра фільму відбулась в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю «Горизонти», де стрічка здобула перемогу – Orizzonti Award for Best Film.

Нагадаємо, фільм «Атлантида» Валентина Васяновича отримала Гран-прі фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festiva. Також українська картина «Атлантида» Валентина Васяновича названа кращим фільмом секції «Горизонти» Венеціанського бієнале.