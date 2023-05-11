Головна Країна Культура
search button user button menu button

У Молдові пройде показ фільму продюсера, який зараз воює у Бахмуті

Маріанна Присяжнюк
glavcom.ua
У Молдові пройде показ фільму продюсера, який зараз воює у Бахмуті
фото скріншот відео

Світова прем’єра фільму відбулась в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю «Горизонти»

У Молдові відбудеться показ фільму «Атлантида» українського продюсера Володимира Яценка, який служить в ЗСУ, передає кореспондент «Главкому».

Відмітимо, на рахунку «Атлантиди», що вийшла на екрани у 2019 році, 21 нагорода та 19 номінацій, серед яких фестивалі у Венеції, Токіо, Торонто, Лісабоні, Монреалі та ін.

Після показу відбудеться сесія запитань та відповідей з продюсером фільму Володимиром Яценком, який наразі є воїном-добровольцем на передовій у Бахмуті, Україна, але в ці дні привіз свою кінострічку в Кишинів.

Зазначимо, що подія організована за ініціативи Національного центру кінематографії Республіки Молдова.

Кінопроєкт драми «Атлантида» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн. при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн. Виробництво стрічки здійснила «Студія Гармата фільм».

Світова прем’єра фільму відбулась в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю «Горизонти», де стрічка здобула перемогу – Orizzonti Award for Best Film. 

Нагадаємо, фільм «Атлантида» Валентина Васяновича отримала Гран-прі фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festiva. Також українська картина «Атлантида» Валентина Васяновича названа кращим фільмом секції «Горизонти» Венеціанського бієнале.

Теги: Торонто Молдова Україна фільм картина відео Держкіно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Культура

У Молдові пройде показ фільму продюсера, який зараз воює у Бахмуті
У Молдові пройде показ фільму продюсера, який зараз воює у Бахмуті
Перший півфінал Євробачення-2023: пряма трансляція
Перший півфінал Євробачення-2023: пряма трансляція
Євробачення-2023: Tvorchi з’явилися на відкритті у символічному вбранні
Євробачення-2023: Tvorchi з’явилися на відкритті у символічному вбранні
Голубці і вівчарство: Мінкульт розширив перелік нематеріальної спадщини України
Голубці і вівчарство: Мінкульт розширив перелік нематеріальної спадщини України
Усе, що треба знати про Євробачення-2023: розклад, список учасників, прогнози
Усе, що треба знати про Євробачення-2023: розклад, список учасників, прогнози
Залужний, Байден та пес Патрон: художник дивує гіперреалістичними портретами
Залужний, Байден та пес Патрон: художник дивує гіперреалістичними портретами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
6467
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4600
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4313
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3431
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина
3223
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту