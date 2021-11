Українська кліпмейкерка здобула престижну британську премію

Український режисер і кліпмейкер Таня Муїньо перемігла в номінації Кращий режисер і здобула премію UK Music Video Awards. Про це йдеться в Twitter-акаунті організаторів премії.

Муїньо також претендувала на перемогу в номінаціях Автор кращого міжнародного попвідео і Автор кращого соул/R&B-кліпу.

За даними Music News, Муїньо стала першою жінкою, яка перемогла в номінації Кращий режисер.

Best Director in association with @ETCVFX

Winner: Tanu Muino#ukmvas2021 pic.twitter.com/vYoqfuYFBw