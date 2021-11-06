Українська кліпмейкерка здобула престижну британську премію
Муїньо також претендувала на перемогу в номінаціях Автор кращого міжнародного попвідео і Автор кращого соул/R&B-кліпу
Український режисер і кліпмейкер Таня Муїньо перемігла в номінації Кращий режисер і здобула премію UK Music Video Awards. Про це йдеться в Twitter-акаунті організаторів премії.
Муїньо також претендувала на перемогу в номінаціях Автор кращого міжнародного попвідео і Автор кращого соул/R&B-кліпу.
За даними Music News, Муїньо стала першою жінкою, яка перемогла в номінації Кращий режисер.
Best Director in association with @ETCVFX— UK MusicVideoAwards (@ukmvas) November 5, 2021
Winner: Tanu Muino#ukmvas2021 pic.twitter.com/vYoqfuYFBw
Відзначимо, Таня Муїньо – одеський кліпмейкер. Вона співпрацює з багатьма знаменитостями. Серед них Кеті Перрі, Cardi B, MONATIK, Настя Каменських, Мішель Андраде, LAYAH, Скриптоніт, IOWA та ін.