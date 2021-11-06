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    Українська кліпмейкерка здобула престижну британську премію

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    Українка стала першою жінкою, яка перемогла в номінації Кращий режисер - Українська кліпмейкерка здобула престижну британську премію
    Українка стала першою жінкою, яка перемогла в номінації Кращий режисер
    Фото: instagram.com/tanumuino

    Муїньо також претендувала на перемогу в номінаціях Автор кращого міжнародного попвідео і Автор кращого соул/R&B-кліпу

    Український режисер і кліпмейкер Таня Муїньо перемігла в номінації Кращий режисер і здобула премію UK Music Video Awards. Про це йдеться в Twitter-акаунті організаторів премії.

    Муїньо також претендувала на перемогу в номінаціях Автор кращого міжнародного попвідео і Автор кращого соул/R&B-кліпу.

    За даними Music News, Муїньо стала першою жінкою, яка перемогла в номінації Кращий режисер.

    Відзначимо, Таня Муїньо – одеський кліпмейкер. Вона співпрацює з багатьма знаменитостями. Серед них Кеті Перрі, Cardi B, MONATIK, Настя Каменських, Мішель Андраде, LAYAH, Скриптоніт, IOWA та ін.

    Теги: Велика Британія Twitter премія
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    Українська кліпмейкерка здобула престижну британську премію