Українська кліпмейкерка здобула престижну британську премію

Українка стала першою жінкою, яка перемогла в номінації Кращий режисер

Муїньо також претендувала на перемогу в номінаціях Автор кращого міжнародного попвідео і Автор кращого соул/R&B-кліпу

Український режисер і кліпмейкер Таня Муїньо перемігла в номінації Кращий режисер і здобула премію UK Music Video Awards. Про це йдеться в Twitter-акаунті організаторів премії.

Муїньо також претендувала на перемогу в номінаціях Автор кращого міжнародного попвідео і Автор кращого соул/R&B-кліпу.

За даними Music News, Муїньо стала першою жінкою, яка перемогла в номінації Кращий режисер.

Відзначимо, Таня Муїньо – одеський кліпмейкер. Вона співпрацює з багатьма знаменитостями. Серед них Кеті Перрі, Cardi B, MONATIK, Настя Каменських, Мішель Андраде, LAYAH, Скриптоніт, IOWA та ін.