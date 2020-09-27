Український дослідник і видавець удостоєний премії Станіслава Вінценза



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Леонід Фінберг удостоєний премії Станіслава Вінценза

Лауреата премії обирає рада, до якої входять українські та польські інтелектуали

Премію імені польського письменника, перекладача Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів» 2020 року отримав директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства, головний редактор видавництва «Дух і Літера» Леонід Фінберг.

Церемонія відбулась у Львові 26 вересня у Домі Франка, повідомляє Радіо Свобода.

Премію започаткували два роки тому для популяризації і відзначення тих осіб, які роблять великий внесок для культурного і соціального розвитку регіонів. Станіслава Вінценза вважають символом праці за гуманітарне служіння розвитку регіонів, любов до рідного краю, відтак премію на його честь запровадили під час першого форуму «Via Carpatia». Два роки поспіль форум відбувався у Верховинському районі Івано-Франківської області, через карантин цьогоріч його перенесли у Львів.

Лауреата премії обирає рада, до якої входять українські та польські інтелектуали, зокрема Мирослав Маринович, Іван Малкович, Віталій Портников, Євген Захаров, Марина Сингаївська, Іза Хруслінська.

Під час вручення нагороди Леонід Фінберг говорив про культурні процеси в Україні, наголосив на важливості об’єднання однодумців.

«Що допоможе нам знайти сили длля перемоги над негативними тенденціями та викликами сучасності? Для мене важливе осмислення життя людей, які долали межі людських можливостей, Тараса Шевченка, Василя Стуса, Омеляна Ковча, Осипа Мандельштама, Євгена Сверстюка. Але є і наші сучасники, до текстів яких важливо дослухатись. Переможемо. Іншого шляху у нас немає», – сказав Фінберг.

У попередні роки лауреатами премії були публіцист, правозахисник Мирослав Маринович і видавець Іван Малкович.

Станіслав Вінценз – польський філософ, письменник, перекладач. Він народився у 1888 році на Івано-Франківщині. Довший час проживав на Гуцульщині і захоплювався цим краєм.

У 1930 році почав працю над відомою чотиритомною книгою про Гуцульщину «На високій полонині». Перший встановив на своїй малій батьківщині у 1936 році пам’ятник Іванові Франку. У 1939 році НКВД арештувало Вінценза, але невдовзі його звільнили з тюрми. У 1940 році письменник із родиною емігрував за кордон. Помер 28 січня 1971 року у Швейцарії. У 1991 році він та його дружина перепоховані у Кракові.