Український фільм про «Новоросію» високо оцінили на Каннському кінофестивалі

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Фестивальна картина показує парадокс війни на Донбасі

Фільм українського режисера Сергія Лозниці «Донбас» відкрив другу за значимістю програму Каннського кінофестивалю «Особливий погляд», пише «Главком».

У день прем'єри фільму, 9 травня, на червону доріжку фестивалю разом з Лозницею вийшла частина акторського складу стрічки. Серед них є як українські актори, так і російські.

Українські та закордонні критики високо оцінили цю картину. Рецензенти відзначають, що в ній чудово сплітається божевілля, гумор, жорстокість війни і парадоксальність миру під час військових дій. А в фіналі стрічки показується відвертий натяк на те, що в Новоросії сьогодні правлять маріонетки.

Головою журі «Особливого погляду» Канн цього року є актор Бенісіо дель Торо. Крім українського фільму, в спецпрограмі буде показано ще 14 фільмів інших режисерів. На наші екрани «Донбас» обіцяє вийти вже в цьому році.

Раніше в Каннах Лозниця представляв такі свої картини, як «Щастя моє» (2010), «В тумані» (2012), «Майдан» (2014 року) і «Лагідна» (2017).

«Донбас» - не єдиний український фільм у Каннах цього року. Також 12 травня буде представлена стрічка спільного виробництва України, Ісландії та Франції «Жінка на війні».

Нагадаємо, 9 травня на Каннському кінофестивалі відбулась прем’єра українського фільму «Донбас».