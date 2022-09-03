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Українці знайшли заміну пісні Шуфутинського про третє вересня

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українці знайшли заміну пісні Шуфутинського про третє вересня
Українці проводять 3 вересня без Шуфутинського
фото з відкритих джерел

Людям припав до смаку осінній трек Іво Бобула

Українці знайшли заміну пісні російського виконавця Михайла Шуфутинського «Третє вересня», яка щороку активно звучала з ефірів. Проте люди не просто видалили трек зі свого плейлиста, а підібрали йому достойну альтернативу – українську композицію «А вже осінь», яку виконує народний артист України Іво Бобул. У TikTok «Музвар» опублікували трек із закликом забути про «третє вересня», а користувачі мережі погодилися з авторами.

Тим часом сам Шуфутинський уперше озвучив свою позицію у зв'язку із вторгненням Росії до України. В інтерв'ю одному з російських ютуб-каналів виконавець пісні «Третє вересня» зізнався, що любить Росію та своє життя, тому й підтримує агресивну політику Кремля. «Навіщо мене чіпати? Я – громадянин своєї країни. Живу у своєму місті. Говорю своєю мовою. Я не просто говорю, я думаю російською. Я люблю своє життя. От і все. А що ще потрібне в житті? Більше нічого. Воно кінчається. Але доки воно є у нас, його треба любити. Тоді і життя нас любитиме», – заявив музикант.

Нагадаємо, фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк розпочав тур Європою, аби зібрати гроші на допомогу українським бійцям. Він разом з колективом уже виступив у польській Варшаві та чеській Празі. Під час одного з концертів артист не зміг повністю виконати пісню через сльози. 

 

Теги: війна Україна Іво Бобул пісня

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