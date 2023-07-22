Глава МЗС Британії відклав заплановану поїздку до Китаю: названо причину
Наразі дві країни розглядають альтернативні дати
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану цього місяця поїздку до Пекіна, столиці КНР, у зв'язку із загадковим зникненням високопоставленого китайського дипломата. Про це повідомляє Bloomberg.
Високопоставленого дипломата Китаю, Цінь Гана, не помічали у публічному просторі майже місяць. Останній раз його бачили на публіці 25 червня під час зустрічі з офіційними представниками РФ, Шрі-Ланки та В'єтнаму.
На нещодавніх дипломатичних зустрічах Ціня замінював колишній міністр закордонних справ Ван І.
За даними джерел агентства, таке «зникнення» китайського чиновника позначилося на геополітиці, і сприяла затримці очікуваного візиту Клеверлі до Пекіна наприкінці липня. Так, ситуація з Цинем була основною причиною того, що глава МЗС Британії відклав поїздку, хоча також йдеться і про кілька інших чинників.
Зазначається, що зараз дві країни розглядають альтернативні дати.
Раніше повідомлялося, що голова КНР Сі Цзіньпін у четвер зустрівся з ексдержсекретарем США Генрі Кіссінджером у державній резиденції Дяоюйтай у Пекіні.
Китайський лідер висловив надію на нормалізацію відносин Пекіна та Вашингтона завдяки Кіссінджеру. «Сподіваюся, що ви та інші розсудливі люди в США продовжать відігравати конструктивну роль, щоб сприяти тому, щоб китайсько-американські відносини повернулися до правильної колії», – заявив політик.
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