Глава МЗС Британії відклав заплановану поїздку до Китаю: названо причину

Наразі дві країни розглядають альтернативні дати

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану цього місяця поїздку до Пекіна, столиці КНР, у зв'язку із загадковим зникненням високопоставленого китайського дипломата. Про це повідомляє Bloomberg.

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Високопоставленого дипломата Китаю, Цінь Гана, не помічали у публічному просторі майже місяць. Останній раз його бачили на публіці 25 червня під час зустрічі з офіційними представниками РФ, Шрі-Ланки та В'єтнаму.

На нещодавніх дипломатичних зустрічах Ціня замінював колишній міністр закордонних справ Ван І.

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За даними джерел агентства, таке «зникнення» китайського чиновника позначилося на геополітиці, і сприяла затримці очікуваного візиту Клеверлі до Пекіна наприкінці липня. Так, ситуація з Цинем була основною причиною того, що глава МЗС Британії відклав поїздку, хоча також йдеться і про кілька інших чинників.

Зазначається, що зараз дві країни розглядають альтернативні дати.

Раніше повідомлялося, що голова КНР Сі Цзіньпін у четвер зустрівся з ексдержсекретарем США Генрі Кіссінджером у державній резиденції Дяоюйтай у Пекіні.

Китайський лідер висловив надію на нормалізацію відносин Пекіна та Вашингтона завдяки Кіссінджеру. «Сподіваюся, що ви та інші розсудливі люди в США продовжать відігравати конструктивну роль, щоб сприяти тому, щоб китайсько-американські відносини повернулися до правильної колії», – заявив політик.