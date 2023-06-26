В Ірландії невідомі побили українського актора (фото)

П'ятеро молодиків підійшли до хлопця коли він курив на вулиці після вистави, відбрали цигарки та побили

В ірландському Дубліні одразу після вистави побили 23-річного актора театру Лесі Українки Олександра Грекова. Про це повідомляє місцеве видання Irish mirror.

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Зазначається, що п'ятеро молодиків підійшли до хлопця коли він курив на вулиці після вистави і відбрали цигарки, коли Олександр сказав повенути їх, його вдарили пляшкою по голові та в обличчя.

Вистава була під назвою «Переклади» за п'єсою ірланця Браяна Філа. Вона про те, як ірланці потрепали від британської імперії, яка винищувала їхню мову, перейменовувала населені пункти англійською мовою та придушували національні визвольні рухи. Це дуже схоже на те, що чинила Росія проти України.

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Хлопцям, які напали на актора, було близько 20 років.

Версія «Перекладів» Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки вперше була показана в українській столиці Києві минулого жовтня.

Шоу в Дубліні було українською мовою, а квитки для тих, хто переміщений через війну та кризу, коштували 5 євро.

Олександр Греков закінчив Київський Національний університет театру, кіно, і телебачення ім. Карпенка-Карого. Курс М.Ю. Резніковича.

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Нагадаємо, минулого року в Києві невідомі побили журналіста, телеведучого та співзасновника «Громадського радіо» Андрія Куликова.