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    Рада збереться на позачергове засідання: що обговорять

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    Депутати розглянуть зміни до закону про бюджет на 2021 рік - Рада збереться на позачергове засідання: що обговорять
    Депутати розглянуть зміни до закону про бюджет на 2021 рік
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    Засідання почнеться 16 грудня відразу після закриття чергового пленарного засідання

    Верховна Рада України завтра, 16 грудня, збереться на позачергове засідання. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура у Telegram.

    На позачерговому засідання мають намір проголосувати зміни до державного бюджету для погашення боргів із заробітних плат перед шахтарями.

    Зокрема, нардеп опублікував розпорядження спікера Ради Руслана Стефанчука про скликання позачергового засідання, яке почнеться відразу після закриття чергового пленарного засідання.

    Депутати розглянуть зміни до закону про бюджет на 2021 рік для погашення заборгованості із зарплат перед гірниками державних шахт.

    Нагадаємо, 2 грудня Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік.

    10 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет-2022.

    Нагадаємо, що змінив уряд до другого читання Держбюджету-2022.

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    Теги: Верховна Рада депутат бюджет Держбюджет комуналка закон
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    Рада збереться на позачергове засідання: що обговорять