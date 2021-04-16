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    Версальський палац «заговорив» українською

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    Почути українську у Версалі можна буде після карантину, коли палац буде доступний для відвідувачів - Версальський палац «заговорив» українською

    Почути українську у Версалі можна буде після карантину, коли палац буде доступний для відвідувачів

    Фото: Олена Зеленська, Facebook

    Олена Зеленська анонсувала наступний аудіогід у Національному музеї історії в Данії

    У рамках проєкту першої леді Олени Зеленської у Версальському палаці з’явилась екскурсія українською мовою. Про це вона написала у Facebook

    «Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень усі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою», – зазначила Олена Зеленська.

    За словами першої леді, дев'ять місяців витратили на перемовини, підписання договору, пошук підрядників для перекладу, редагування текстів, акторів озвучування, інтеграцію в застосунок та тестування.

    Почути українську у Версалі можна буде після карантину, коли палац буде доступний для відвідувачів.

    Олена Зеленська анонсувала наступний аудіогід у Національному музеї історії в Данії.

    Раніше повідомлялося, що у Національному музеї Катару впровадять україномовний аудіогід.

    Теги: Франція музеї культура українська мова Олена Зеленська
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