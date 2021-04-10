У Туреччині запрацювали два нові україномовні аудіогіди

У межах ініціативи Олени Зеленської два нові україномовні аудіогіди запрацювали в Туреччині

На території Туреччини запрацювали четвертий та п’ятий україномовні аудіогіди з 13 запущених у межах ініціативи

Під час робочого візиту президента України до Турецької Республіки перша леді Олена Зеленська запустила два нові україномовні аудіогіди в Туреччині – у Галатській вежі в Стамбулі та в Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі.

Церемонія запуску відбулася за участю першої леді Туреччини Еміне Ердоган.

«Це вже четвертий та п’ятий україномовні аудіогіди на території Туреччини з тринадцяти запущених у межах ініціативи. Ми продовжуємо поширювати українську мову у світі», – зазначила Олена Зеленська.

За словами дружини президента України, цього року в Туреччині планують відкрити україномовні аудіогіди в музеї Святого Миколая (м. Демре), в Археологічному музеї (м. Анталія) та в музеї Мевляни (м. Конья).

Впровадження аудіогідів українською є частиною напрямку культурної дипломатії.

«Я знаю, що пані Олена має особливий інтерес до культури, історії та мистецтва. Я із захопленням спостерігаю за її роботою. Я вірю, що як країни, які є сусідами через одне море, ми маємо багато роботи у сфері культури. Адже сфера культури є єдиним інструментом для розвитку дружніх зв'язків, ключем, що дійсно допомагає зрозуміти того, хто навпроти», – сказала Еміне Ердоган.

Крім того, вона відмітила, що між Україною та Туреччиною існує міцний зв'язок, що має тисячолітню історію.

«Спільні слова у наших мовах та схожість у декоративно-ужитковому мистецтві є доказом того, що з давніх часів ми мали культурний обмін. Я вважаю дуже важливим те, що ці спільності стають відомими для всіх», – додала перша леді Туреччини.

Запуск аудіогідів став можливим завдяки плідній співпраці Посольства України в Туреччині та Генерального консульства у Стамбулі з Міністерством закордонних справ та Міністерством культури і туризму Туреччини.

Крім того, у 2021 році планується запуск аудіогідів у Лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Нагадаємо, що в Туреччині в трьох музеях було впроваджено україномовні аудіогіди.

До слова, лондонський Тауер заговорить українською.