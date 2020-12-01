«Я буду робити у своїй країні все, що захочу»: Потап відповів українцям на критику

Потап вибачився за кліп Дорофєєвої, але різко відповів на критику щодо дуету з російською співачкою Ольгою Бузовою

Український репер і продюсер Потап опублікував в Instagram звернення до українців і хейтерів з приводу скандального кліпу його артистки Надії Дорофеєвої, яка в своїй дебютній сольній відеороботі танцює на алеї Героїв Небесної Сотні.

«Спасибі за критику і хайп, особливо моєї співачки. Ви досить тонко відчуваєте кон’юнктуру і працюєте там, де горить моя душа. Хочу вибачитися перед всіма, кого обурило останнє відео. Це наша помилка. Недогледіли, не побачили, не подумали, нікого не хотіли образити. Вибачте», – заявив Потап.

Він також висловився про своє бажання записати дует з російською співачкою Ольгою Бузовою, яка є прихильницею Путіна і частою гостею окупованого Росією Криму. Своє рішення зробити колаборацію з російською зіркою він пояснив затребуваністю «російської попси і репу» в Україні:

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«Коли я побачив український чарт Apple Music, я був в шоці. Нас перемогла російська попса і реп, це варто визнати. Як потрапити на слух нашому слухачеві? Треба бути модним. Треба бути Єгором Крідом, Моргенштерном. Бузова, якою б вона для вас не була, яскрава особистість. Ми запитали наших фанів: Хочете? Так! – відповіли нам вони», – заявив він.

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Потап додав, що таким чином хоче потрапити в українські чарти, а також :

«Тому я хочу, щоб ви мене почули і зрозуміли. Експансія української музики починається не з треків на українській, а з присутності. Нас немає. Нас не чують. Артисти їдуть з України. А ті, хто залишається, потрапляє під прес таких долбодятлів, як ти. І я, як українець, навчу вас любити мою країну. Тому що можна любити і Потапа, і Україну одночасно. Я буду робити у своїй країні все, що хочу, а ви будете підтримувати мене, тому що я – українець, а мої перемоги – це перемоги кожного з нас», – заявив він у відео.

У коментарях користувачі мережі здебільшого засудили Потапа за його заяви.