«Володар кілець» за $1 млрд: стала відома дата прем'єри

Чого чекати від найдорожчого в історії серіалу

На цьому тижні стала відома дата прем'єри найдорожчого серіалу в історії: нова адаптація творів Джона Рональда Руела Толкіна, поки відома як серіал «Володар кілець», вийде на Amazon Prime Video 2 вересня 2022 року.

Бюджет тільки першого сезону оцінюється в $450 млн, що вже робить його найдорожчим серіалом із коли-небудь створених, а вартість всього проєкту може досягти $ 1 млрд. Про це пише thebell.io.

2 серпня Amazon Studios оголосила про завершення зйомок першого сезону своєї екранізації творів Толкіна і виході дебютної серії на стрімінгу Prime Video 2 вересня 2022 року, з подальшим релізом одного епізоду раз на тиждень. У першому сезоні буде 20 серій, ще влітку 2019 року говорив дослідник творчості Толкіна і творчий консультант серіалу Том Шиппі.

Дія серіалу, у якого поки немає офіційної назви, відбувається під час Другої епоху Середзем'я, за тисячі років до подій, описаних у повісті «Хоббіт, або Туди і назад» і «Володар кілець».

«Серіал оповідає про групу персонажів, як знайомих, так і нових, які протистоять відродженню зла в Середзем'ї», – йдеться в релізі Amazon Studios.

Разом із датою прем'єри творці опублікували перший кадр з одного з найграндіозніших серіалів останніх років (на обкладинці).

Власники авторських прав на твори Толкіна дозволили Amazon знімати свій серіал тільки про Другу епоху Середзем'я, щоб не міняти історію Третьої епохи, ближче до кінця якої відбуваються дії вже екранізованих романів, розповідав Шиппі.

Студії дозволено створювати нових персонажів і відповідати на питання, що залишилися без відповіді в творчості Толкіна, за умови, що нововведення не будуть суперечити вже написаному.

«Ось за чим має стежити Amazon. Це має бути канонічно, неможливо змінити створені Толкином межі. Потрібно залишатися «толкіністами», – говорив Шиппі.

Друга епоха Середзем'я в основному відома тим, що саме в цей період один із головних лиходіїв легендаріума Толкіна – Саурон створює Кільце Всевладдя, яке править і керує іншими Кільцями влади. Місця для сторітеллінгу тут предостатньо – обрана епоха триває 3441 рік.

Вже почалася робота над другим сезоном, писав Deadline в листопаді 2019 року. Продовження проєкту дає підстави очікувати невелику перерву між релізами, зазначало видання.

У квітні 2021 року навіть попередні рекордні оцінки бюджету серіалу були перевищені: міністр економічного розвитку і туризму Нової Зеландії, де проходять зйомки, розповів, що тільки на перший сезон Amazon витрачає 650 млн новозеландських доларів (близько $450 млн).

Для порівняння, один сезон одного з найдорожчих серіалів «Ігри престолів» коштував приблизно $100 млн. Бюджет всієї повнометражної трилогії «Володар кілець» Пітера Джексона, роботи над якою йшли з 1997 по 2003 роки, склав $281 млн, а світові збори – $2,92 млрд.

Зйомки проходили у Новій Зеландії.

Як і у більшості голлівудських шоу, виробництво серіалу було призупинено на початку 2020 року через пандемію коронавірусу. З початку зйомок тоді пройшов тільки місяць. Робота над серіалом відновилася в кінці минулого року.

Робота над серіалом йде в режимі підвищеної секретності, щоб уникнути спойлерів. Глава Amazon Studios Дженніфер Салком розповідала в лютому 2019 року, як сценаристи в каліфорнійській Санта-Моніці працювали буквально під замком: «У кімнаті всі вікна заклеєні. Зовні сидить охоронець, а щоб зайти всередину потрібен відбиток пальця, тому що там весь сезон розписаний на дошці».

Чи окупиться з проєкт з історичним бюджетом, залишається під питанням. У травні 2021 року Салком заявила, що «цілком впевнена» в тому, що телешоу приверне необхідну кількість глядачів, хоч йому і потрібна «гігантська глобальна аудиторія».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що завершено зйомки української стрічки «Довбуш» режисера Олеся Саніна. Фільм розповідає про життя українського ватажка опришків Олекси Довбуша.

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