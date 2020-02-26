Яскрава прем'єра та виступ Примадонни. Чим у березні порадує Національна опера України



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Примадонна Національної опери України Людмила Монастирська

Березень в Національній опері України видасться щедрим як на ювілеї та знакові події, так і на зіркових гостей

Балет «Дон Кіхот» на честь творчого ювілею легендарних сестер Олени та Ганни Потапових, визнана в усьому світі постановка балету «Ромео і Джульєтта», присвячена пам'яті видатного балетмейстера Анатолія Шекери. А в рамках проекту «Українські оперні зірки в світі» на столичного глядача чекає зустріч з Олексієм Пальчиковим, Віталієм Білим, Євгеном Орловим і Людмилою Монастирською.

4 та 27 березня, опера «Богема» (Дж. Пуччіні). Прем'єра

Найяскравіша прем'єра цього театрального сезону. Опера Пуччіні «Богема» входить до так званої «великої трійки» найпопулярніших в світі опер - поряд з «Травіатою» і «Кармен». На київській сцені «Богему» ставили і оновлювали неодноразово, починаючи з 1904 року. А цю постановку здійснив уже добре відомий столичним театралам за іншими виставами італійський режисер Італо Нунціата. Він прокрутив колесо історії і поселив персонажів «Богеми» в Парижі 50-х років минулого століття, що дало можливість дещо модернізувати сюжет. Італо Нунціата розповів, що вибрав цю оперу Пуччіні ще й для того, щоб залучити в театр молодого глядача. Адже в ній є все, що хвилює молодь - романтичні відносини, легкість буття. Але при цьому вона показує, що і в коханні трапляються драматичні події.

4 березня перед київськими глядачами виступатимуть: Дмитро Іванченко (Рудольф), Тетяна Ганіна (Мімі), Ольга Фомічова (Мюзетта), Петро Приймак (Марсель), Олександр Бойко (Шонар), Володимир Тишков (Коллен), Андрій Маслаков (Бенуа), Олександр Мілєв (Альціндор) та ін.

Не менш яскравим буде виконавський склад і 27 березня: улюбленець київської публіки Валентин Дитюк (Рудольф), вперше в цій ролі на київській сцені Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Мімі), а також Тамара Калінкіна (Мюзетта), Ігор Євдокименко (Марсель), Геннадій Ващенко (Шонар), Сергій Ковнір (Коллен), Богдан Тарас (Бенуа), Дмитро Агеєв (Альціндор) та ін.

10 березня, балет «Лілея» (К. Данькевич)

До Шевченківських Днів Національна опера України приурочила балет на музику Костянтина Данькевича, поставлений за мотивами балади Тараса Шевченка. Балет «Лілея» - це зворушлива і ніжна історія любові, чарівна музика, завдяки якій постановку називають ще й «балетом-піснею».

Лібрето Валерія Ковтуна за сценарним планом Всеволода Чаговця. Хореографія Валерія Ковтуна. Музична композиція Олексія Баклана за творами Данькевича.

13 березня, опера «Дон Карлос» (Дж. Верді)

В рамках проекту «Українські оперні зірки в світі» в гості до столичної публіки завітає Примадонна Національної опери України Людмила Монастирська і один з кращих басів сучасності Євген Орлов. Вони виконають головні партії в одній з наймасштабніших постановок київського театру – опері «Дон Карлос»: Монастирська - партію Єлизавети Валуа, Орлов - короля Філіпа II.

Людмилу Монастирську київському глядачеві окремо представляти не доводиться - володарка рідкісного за красою і силою лірико-драматичного сопрано неодноразово підкорювала публіку блискучим виконанням складних і яскравих партій. А поява на афішах імені Євгена Орлова - також гарантія аншлагу. Його розкішний бас підкорив глядачів найзнаменитіших театрів світу. Орлов виступає в «Метрополітен-опера», на сценах Берліна, Монреаля, Барселони та ін. І київська публіка також не раз вже отримувала можливість насолодитися його співом.

Але треба зазначити, що опера «Дон Карлос» вимагає потужного складу виконавців. І цього разу в головних партіях провідні солісти Національної опери: Андрій Романенко - Дон Карлос, Олександр Мельничук - Родріго, маркіз ді Поза. Чудова Алла Позняк в ролі принцеси Еболі немов змагається з Людмилою Монастирською на сцені. А наш прославлений метр Тарас Штонда виконає партію Великого інквізитора. Не пропустіть цю яскраву подію на сцені Національної опери!

15 березня, опера «Євгеній Онєгін» (П. Чайковський)

У березні наші глядачі знову почують тенора, який рік тому викликав настільки бурхливі овації залу Національної опери України, що змушений був повторити на біс арію свого героя Неморіно з опери Г. Дніцетті «Любовний напій» (Una furtiva lagrima). Ситуація абсолютно неможлива під час вистави. І ось соліст Гамбурзької опери Олексій Пальчиков знову на київській сцені! На цей раз він виконає партію Ленського в опері «Євгеній Онєгін».

Пальчиков - колишній киянин. У 2015 році увійшов до фінальної п'ятірки кращих молодих співаків світу Міжнародного конкурсу BBC Singer of the World. На сцені Національної опери він виступить в рамках проекту «Українські оперні зірки в світі».

Крім нього головні партії в опері виконають солісти нашого театру - Ігор Євдокименко (Онєгін), Тетяна Ганіна (Тетяна), Ірина Петрова (Ольга), Сергій Магера (Князь Гремін) та ін.

24 березня, балет «Дон Кіхот» (Л. Мінкус)

До ювілею легендарних сестер Олени та Ганни Потапових Національна опера України дає балет «Дон Кіхот».

Їх ім'ям назвали конкурс в Японії, а партії у виконанні Олени, Ганни і Варвари досі ставлять в приклад молодим балеринам. Вони на трьох провели двісті років на сцені і станцювали сто партій. Танцювали для Сталіна, Брежнєва і Хрущова. Їм аплодували глядачі Франції, Німеччини, США, Данії, Ісландії, Канади.

На честь ювілею сестер Потапових Національна опера підготувала унікальний спектакль - в балеті «Дон Кіхот» танцюватимуть один за одним кілька складів виконавців. Так в партії Кітрі на сцену вийдуть Катерина Кухар, Тетяна Льозова, Наталія Мацак, Юлія Москаленко, Ганна Муромцева, Аюмі Маєзава, а в партії Базиля – Олександр Стоянов, Микита Сухоруков, Андрій Гавришків, Сергій Кривоконь, Олександр Скулкін, Ярослав Ткачук. Також прихильники побачать Олену Філіп’єву, Христину Шишпор, Станіслава Ольшанського та ін. Не пропустіть можливість побачити в один вечір на одній сцені це сузір’я кращих танцівників.

29 березня, опера «Макбет» (Дж. Верді)

Опера за однойменною трагедією Шекспіра. Джузеппе Верді, який захоплювався творчістю Вільяма Шекспіра, став першим, хто втілив на оперній сцені драму «Макбет» майже без змін. Робота над лібрето тривала довго. Композитор зважився на небувалий творчий експеримент, використавши лібрето в прозі. Нетиповий для італійської опери сюжет, баритон в головній ролі, нові принципи співу в окремих аріях, загострення пристрастей, але не любовних, як звикла публіка, а самих глибинних і диявольських, які тільки є в людині – жаги до влади, помсти, заздрості, ненависті. Все це було новим, разом з прекрасною музикою виділяло «Макбет» серед опер Верді і досі хвилює слухачів.

У березневій постановці опери на київську публіку чекає приємний сюрприз - партію Макбета, воєначальника армії короля Дункана, виконає запрошений в рамках проекту «Українські оперні зірки в світі» Віталій Білий. Баритон, соліст театру Ла Скала, Віденської державної опери, «Метрополітен-опера», лауреат численних міжнародних конкурсів, в тому числі - Е.Образцовой, М. Кабальє, міжнародного конкурсу молодих оперних співаків ім. Ф. Віньяса і «Опералія» П. Домінго. Можна ще довго перераховувати, але краще - прийти і послухати.

Також на сцену вийдуть солісти Національної опери: Вікторія Ченська (леді Макбет), Сергій Магера (Банко), Сергій Пащук (Малькольм), Олександр Бойко (лікар), Дмитро Кузьмін (Макдуф) та ін.

31 березня, балет «Ромео і Джульєтта» (С. Прокоф'єв)

Присвячується пам'яті видатного хореографа Анатолія Шекери. Головні партії виконують солісти Національної опери України Катерина Кухар та Олександр Стоянов.

З балетом «Ромео і Джульєтта», що був поставлений в 1971 році, пов'язано міжнародне визнання Анатолія Шекери як хореографа. За цей спектакль в 1991 році він був нагороджений Золотою медаллю ЮНЕСКО.

Цікаво, що приступаючи до постановки цього балету, Шекера не став орієнтуватися на виставу Леоніда Лавровського, що на той момент вже стала класичною. У київській виставі «Ромео і Джульєтта» використана авторська партитура Сергія Прокоф'єва, яку Анатолій Шекера отримав особисто від тодішнього головного диригента Большого театра Геннадія Рождественського.

Балетмейстер прагнув розкрити образну природу прокоф'євської музики хореографічними засобами. І йому це вдалося.

«Проникливе розуміння стилістики прокоф'євської партитури зумовило граничну музикальність всієї постановки і вишуканий ретельно розроблений хореографічний малюнок всіх, навіть епізодичних, персонажів», - так написала 17 квітня 1992 року німецька газета «Зюддойче цайтунг» після успішного показу «Ромео і Джульєтти» в Німеччині, назвавши постановку Анатолія Шекери однією з кращих в світі.