ООН пророкує людству більш важкі часи

Щоб ситуація покращилась, треба до кінця року прищепити 40% світового населення

Генсек ООН закликає країни прискорити процес вакцинації

Пандемія Covid-19 не поспішає йти, вірус важко викорінити, коли у світі існує несправедливий рохзподіл вакцин і є чимало противників вакцинації. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

«Стає очевидно, що лише вакцинами пандемію не викорінити. Вакцини запобігають госпіталізації та смертям, уповільнюють поширення вірусу, але, проте, поширення не спадає. Це викликано несправедливим розподілом вакцин та небажанням вакцинуватися», – сказав він.

Голова світової організації закликав країни вжити конкретних дій найближчими днями, щоб прищепити 40% світового населення до кінця року.

Також Гутерріш розповів про зростання навантаження на країни, що розвиваються, зокрема на зменшення їх ресурсів через пандемію, зростання держборгу та інфляцію. Крім того, ситуація ускладнюється безперервною кліматичною кризою.

«Я дуже стурбований. Якщо ситуація не покращиться, і не покращиться швидко, людство чекають ще більш важчі часи», – заявив він.

До слова, у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

Тим часом «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні.

Крім того Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.

Станом на 16 грудня понад 27 млн щеплень від Covid-19 отримали українці від початку вакцинальної кампанії. Напередодні 142 926 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 47 519 людей, повністю імунізовані – 95 407 людей.

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