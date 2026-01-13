Уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми: деталі від Свириденко

Додаткові пункти незламності розгортаються по всій державі з урахуванням ситуації на місцях

Голова уряду: Ворожі атаки, низькі температури та обледеніння мереж створюють додаткове навантаження на систему

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд працює над поверненням повноцінного енергозабезпечення після нових ворожих обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Telegram.

За словами Свириденко, уряд робить:

«Рішення Кабміну щодо перегляду обʼєктів критичної інфраструктури дозволило додати в мережу 1 ГВт електричної потужності. Це уже зараз суттєво допомагає балансувати систему в умовах наслідків обстрілів і сильних морозів», – наголосила глава уряду. Координує зусилля з рітейл-мережами. Свириденко наголосила, що ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Вона доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж. У районах Києва, де є найбільші проблеми із заживленням, за дорученням уряду ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Вони також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів. Додаткові пункти незламності розгортаються по всій державі з урахуванням ситуації на місцях. Прем’єр-міністр доручила головам ОВА і профільному міністерству тримати надскладні ситуації на особистому контролі і невідкладно реагувати, виїжджати на місце і бути на звʼязку із людьми. «Особлива увага – до забезпечення резервів пального. Наше завдання – забезпечити наявність ресурсу і стабільність цін», – зауважила Свириденко. Уряд працює над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії. Роботи на всіх енергообʼєктах тривають.

«Ворожі атаки, низькі температури та обледеніння мереж створюють додаткове навантаження на систему. Просимо поставитися із розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії», – підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, після сьогоднішнього обстрілу в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна.