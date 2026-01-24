Головна Київ Новини
Свириденко розповіла, скільки точок з гарячою їжею працює у Києві та області

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Свириденко розповіла, скільки точок з гарячою їжею працює у Києві та області
За тиждень мешканцям видали понад 26 тисяч порцій
скриншот з відео

У Києві діє 56 точок видачі гарячої їжі

У столиці та області розгорнуто масштабну систему гарячого харчування через складну енергетичну ситуацію після масштабних обстрілів. Про це розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

За дорученням уряду, ДСНС підготувала 41 польову кухню. Чотири з них уже працюють і забезпечують харчування рятувальників, які прибули до Києва з різних регіонів для ліквідації наслідків енергетичної надзвичайної ситуації. Ще 37 кухонь готові до оперативного розгортання в місті.

Наразі у Києві діє 56 точок видачі гарячої їжі. Харчування готують партнери ДСНС – World Central Kitchen та Червоний Хрест. За тиждень мешканцям видали понад 26 тис. порцій.

У разі потреби та за зверненням міської влади кількість пунктів харчування збільшуватимуть, зокрема біля пунктів незламності.

Також допомога діє у Київській області. У Броварах працює фудтрак, який забезпечує до 16 тис. порцій на добу, а в Ірпені функціонує потяг-кухня від Укрзалізниця, де щодня готують і роздають близько 4 тис. порцій гарячої їжі.

Свириденко подякувала всім, хто допомагає громадам, та наголосила, що навіть у складних умовах енергетичної кризи люди мають отримувати необхідну підтримку.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.

