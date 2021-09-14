Число мертвонароджених немовлят під час пандемії збільшилося вдвічі – дослідження

Коронавірус згубно впливає на здоров’я породіль та малюків

Медики в Міссісіпі заявили про подвоєння числа мертвонароджених немовлят під час пандемії

Число мертвонароджених немовлят у невакцинованих вагітних жінок у порівнянні з допандемійним рівнем збільшилася, заявили представники органів охорони здоров'я американського штату Міссісіпі, пише The Washington Post

Як відзначили медики, мертвонародження серед вагітних, інфікованих Covid-19, зросло вдвічі. Штат розслідує смерть восьми породіль, які заразилися ковідом, деяким із них був виконаний екстрений кесарів розтин у реанімації.

Як зазначив державний санітарний лікар Томас Доббс (Thomas Dobbs), у Міссісіпі серед нещеплених вагітних жінок, інфікованих SARS-CoV-2, за час пандемії відбулося 72 загибелі плоду. Сюди входять тільки смертельні випадки після 20 тижнів вагітності, але не викидні, які відбуваються до цього терміну.

Центри із контролю та профілактики захворювань США (CDC) закликали майбутніх матерів отримати щеплення, бо Covid-19 може серйозно ускладнити перебіг вагітності.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я також заявила, що у вагітних жінок, які заразилися коронавірусом, підвищується ризик розвитку тяжкого захворювання. Експерти додали, що зростає ризик мертвонародження та передчасних пологів.

Нагадаємо, штам коронавірусу «Дельта» є найбільш небезпечним для вагітних жінок. Таку думку висловила професорка акушерства з нідерландського Утрехта Кітті Блуменкамп.

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