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    Нідерланди пішли на локдаун через коронавірус

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    Обмеження у Нідерландах будуть діяти з 13 листопада по 4 грудня&nbsp; - Нідерланди пішли на локдаун через коронавірус
    Обмеження у Нідерландах будуть діяти з 13 листопада по 4 грудня 
    Фото з відкритих джерел

    Влада Нідерландів запровадила новий локдаун

    Влада Нідерландів запровадила новий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом. Про це пише De Telegraaf.

    Виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Марк Рютте повідомив, що кількість хворих на коронавірус зросла і тиск на систему охорони здоров'я знову «надзвичайно великий». У зв'язку з цим влада ввела локдаун з 13 листопада по 4 грудня.

    З суботи в Нідерландах знову запроваджують вимогу дотримуватися соціальної дистанції 1,5 м, заклади громадського харчування і магазини з товарами першої необхідності працюватимуть до 20:00, а решта торгових точок закриватиметься о 18:00. Спортивні змагання відбуватимуться без глядачів. Також влада рекомендувала громадянам перейти на віддалену роботу.

    У грудні уряд Нідерландів проведе нараду, на якій може бути ухвалено рішення про продовження обмежень.

    Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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    Теги: Нідерланди уряд влада коронавірус
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    Нідерланди пішли на локдаун через коронавірус