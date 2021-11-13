Нідерланди пішли на локдаун через коронавірус

Обмеження у Нідерландах будуть діяти з 13 листопада по 4 грудня

Влада Нідерландів запровадила новий локдаун

Влада Нідерландів запровадила новий локдаун через погіршення ситуації з коронавірусом. Про це пише De Telegraaf.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Марк Рютте повідомив, що кількість хворих на коронавірус зросла і тиск на систему охорони здоров'я знову «надзвичайно великий». У зв'язку з цим влада ввела локдаун з 13 листопада по 4 грудня.

З суботи в Нідерландах знову запроваджують вимогу дотримуватися соціальної дистанції 1,5 м, заклади громадського харчування і магазини з товарами першої необхідності працюватимуть до 20:00, а решта торгових точок закриватиметься о 18:00. Спортивні змагання відбуватимуться без глядачів. Також влада рекомендувала громадянам перейти на віддалену роботу.

У грудні уряд Нідерландів проведе нараду, на якій може бути ухвалено рішення про продовження обмежень.

Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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