Ізраїльські лікарі провели унікальну операцію з розділення сіамських близнючок

Медики переконані, що діти будуть жити нормальним життям

Ізраїльські лікарі вперше успішно розділили сіамських близнючок, які були з'єднані на потилиці. Медики переконані, що обидві дитини, найімовірніше, будуть жити цілком нормальним життям. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначається, з'єднані близнюки – вкрай рідкісне явище, і кожна пара відрізняється. Тому операції передувала ретельна підготовка, зокрема, було проведено низку консультацій та створено моделі для лікарів у 3D-форматі.

За декілька місяців до операції дівчаткам у голову вставляли надувні силіконові мішки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути шкіру. Потім цю вирощену шкіру пересадили на потилиці близнючок після їхнього розділення.

Сама операція тривала 12 годин і проходила у Медичному центрі Сорока у місті Беер-Шева. За словами лікаря Ісаака Лазара, кожен етап операції був складним і комплексним.

«Це було настільки делікатно, операція проводилася між великими кровоносними судинами в головах немовлят. Ми всі знали, що будь-яка кровотеча може мати катастрофічні наслідки», – зазначив лікар.

Наступного дня близнючки змогли дихати самостійно, а згодом вперше зустрілися поглядами одна з одною. Ісаак Лазар дає оптимістичний прогноз щодо подальшого нормального життя близнючок.

Нагадаємо, у Чернівцях в обласній дитячій клінічній лікарні померли сіамські близнючки.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях жінка народила сіамських близнюків. У породіллі – жительки Чернівецької області – це була перша вагітність.