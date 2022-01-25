Британські медики назвали «шкірні» симптоми раку легенів

Синці, жовтий колір шкіри, висипи у очей і свербіння можуть бути симптомами раку легень

Провідний фармацевт британської медичної компанії medino Джулія Герріні перерахувала симптоми раку легенів, які можна визначити за станом шкіри пацієнта. Про це повідомляє газета Express.

«Шкірні симптоми можуть включати легку появу синців на шкірі, появу піднятих плям, жовтуватий колір шкіри, посилення сверблячки, появу висипу навколо очей та регулярне почервоніння на одній половині обличчя», – розповіла фахівець.

За словами Герріні, шкірні симптоми не завжди виявляються при раку легень. Вони можуть вказувати на поширення раку на інші органи або бути побічними ефектами від лікування.

При цьому експерт зазначила, що у разі «класичних» симптомів злоякісних пухлин – кашлю з кров'ю, задишки, частих інфекцій – необхідно терміново звернутися до лікаря.

Нагадаємо, багато видів раку можна вилікувати, якщо діагностувати захворювання на ранній стадії. Тому варто знати ознаки, котрі свідчать про онкологічне захворювання.

Також, раніше стало відомо, що група вчених із США, Індії та Великобританії представила клінічні докази того, що за допомогою інноваційного аналізу крові можна виявляти скупчення ракових клітин у пацієнтів, які не мають симптомів.

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