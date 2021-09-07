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    Вчені пояснили розвиток раку легенів у некурців

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    Міжнародна група вчених: рак легенів у некурящих викликають природні процеси - Вчені пояснили розвиток раку легенів у некурців
    Міжнародна група вчених: рак легенів у некурящих викликають природні процеси
    Фото з відкритих джерел

    Вчені змогли виділити три додаткових підтипи раку, які умовно назвали «піано», «меццо-форте» і «форте»

    Міжнародна команда дослідників показала, що розвиток раку у некурців пояснюється певними наборами мутацій, викликаних природними процесами в організмі, і виділила три нових підтипи таких захворювань. Стаття вчених опублікована в журналі Nature Genetics.

    На людей, які не палять, припадає від 10 до 25 відсотків випадків раку легенів. Група фахівців з Національного інституту онкології США спільно з колегами з Канади і Європи секвенували геноми клітин пухлин 232 пацієнтів з недрібноклітинним раком легенів, які раніше ніколи не курили. З них 189 мали аденокарциному – найпоширенішу форму раку легенів, 36 – карциноїдні пухлини.

    Вчені проаналізували наявність в геномі пухлин мутаційних підписів – патернів мутацій, що співвідносяться з певними процесами в організмі (як природними, так і викликаними канцерогенними речовинами).

    З'ясувалося, що більшість мутаційних підписів в геномах пухлин некурців асоціюються з внутрішніми процесами організму. Також дослідники не виявили мутаційних підписів, пов'язаних з курінням - в тому числі у 62 осіб, які були схильні до впливу навколишнього тютюнового диму.

    Крім того, вчені змогли виділити три додаткових підтипи раку, які умовно назвали «піано», «меццо-форте» і «форте». Найпопулярніший підтип, «піано», виявився пов'язаний з клітинами-попередниками, відповідальними за оновлення легеневої тканини. Цей підтип розвивається дуже довго, протягом багатьох років, але його важко лікувати через велику кількість драйверних мутацій.

    Марія Тереза Ланді, одна з авторів дослідження, розраховує, що ці відкриття допоможуть більш ефективній терапії в майбутньому: «Ми починаємо розрізняти підтипи, які можуть зажадати різних підходів до профілактики та лікування. Наприклад, підтип «піано» можна виявити раніше, коли його буде легше лікувати».

    Навпаки, підтипи «меццо-форте» і «форте» мають лише кілька мутацій-драйверів, що дозволить підбирати терапію більш точно, додає вона.

    Нагадаємо, японські вчені з медичних університетів Доцці і Джічі з'ясували, що куріння знижує рівень антитіл в організмі після вакцинації від коронавірусної інфекції.

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    Теги: здоров'я США онкологія
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    Вчені пояснили розвиток раку легенів у некурців