Чому покоління 20-річних менше цікавиться сексом? Психіатриня знайшла пояснення

Відмова від сексу не може бути пояснена однобоко

За версією фахівчині, для нового покоління секс «не є чимось таємничим чи невідомим, а тому – надзвичайно цікавим»

На тлі зростаючої уваги молоді до власного ментального та фізичного здоров'я, виникає питання про нібито зниження інтересу до сексуального життя серед покоління 20-річних. Лікар-психіатр, сексолог, доктор філософії Мирослава Дзісь в бліц-інтерв’ю «Главкому» розповіла, чи є відмова від сексу для молоді способом убезпечити себе від хвороб чи психологічних травм.

«Ні, я б так не сказала, це надто спрощене ствердження», – зауважила Мирослава Дзісь.

За її словами, обізнаність у темі, яку зумери мають змогу отримати, не зменшує кількість статевих актів, але значно зменшує кількість небажаних вагітностей та сексуальні ризики.

«Американські дослідники довели, що залякування підлітків страшними наслідками сексу та стимулювання відмови від нього не зменшують кількість небажаних вагітностей та захворювань що передаються статевим шляхом. Якщо ж через психосексуальну освіту спонукати до безпечних практик, а не до повної відмови, це дає набагато кращі результати щодо зменшення різноманітних ризиків», – розповіла Мирослава Дзісь.

Психіатриня підкреслює ключовий фактор «усе, що заборонене, є цікавим»: «Для зумерів, які достатньо освічені у психосексуальному розумінні, секс часто не є чимось таємничим чи невідомим, а відтак – надзвичайно цікавим».

Сексолог наголосила, що відмова від сексу не може бути пояснена однобоко, адже вона може мати різноманітні причини – медичні, психологічні, особисті та навіть соціальні чи релігійні.

Нагадаємо, сучасні дослідження підтверджують, що інтерес до сексу серед зумерів, зокрема українських, дійсно знизився порівняно з попередніми поколіннями. Цікавість до статевого життя та частота мастурбації серед цієї категорії молоді є меншими, навіть попри доступність еротичного контенту, який зазвичай був складніше отримати для міленіалів.

«Навколо нас нині дуже багато збудливих – не в сексуальному сенсі – процесів, скажімо, цифровий контент, швидка зміна картинок, це часто легший спосіб отримати задоволення та стосунок, ніж реальний світ. У психотерапії це називається сублімація. Виходить, що зумери сублімують, вони «переключають» збудження. Простіше кажучи, замість того, щоб займатися сексом, гортають Instagram чи тік-ток. Втім, цифрові технології і справді відволікають від традиційних форм соціалізації, але не можуть повністю замінити потребу в інтимності», – каже вона.

Мирослава Дзісь зазначає, що додатковим фактором є зниження рівня тестостерону серед молодих людей, що також може сприяти зменшенню зацікавленості сексом.