Молодь США масово вдається до алкоголю та канабісу через проблеми зі сном

Дослідження Мічиганського університету показало, що молодь США часто використовує алкоголь і канабіс для пришвидшеного засинання

Більше 20% американців віком від 18 до 35 років перед сном вдаються до алкоголю або канабісу, щоб легше заснути. При цьому канабіс є популярнішим засобом, ніж алкоголь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Medical Xpress.

Дослідження Інституту соціальних досліджень Мічиганського університету показало, що 18,3% молодих людей використовують канабіс, а 7,2% – алкоголь для засинання. Серед молодих людей, що вживали канабіс впродовж року, 41,4% використовували його у тому числі і для сну. З тих, що випивали, 8,6% вживали для засинання. Серед щоденних споживачів канабісу жінки вдвічі частіше замінюють ним снодійне.

Соціологи наголошують, що хоча ці речовини можуть допомогти заснути, їх регулярне вживання підвищує ризик розладів сну та залежностей, а самі проблеми зі сном можуть спонукати до вживання психотропних засобів.

Дослідження базується на даних національного проєкту «Моніторинг майбутнього» за 2022–2023 роки, у якому взяли участь 1473 респонденти віком 19–30 років. Соціологи радять враховувати ці дані при лікуванні безсоння та залежностей серед молоді.

Вчені також попереджають, що хоча алкоголь та канабіс можуть допомогти заснути швидше, їхній вплив на якість сну неоднозначний. Регулярне вживання психотропних речовин підвищує ризик розвитку толерантності, розладів сну та залежностей, тоді як проблеми зі сном самі по собі можуть провокувати зловживання.

Нагадаємо, що за даними Українського інституту майбутнього, 82% українців вживають алкоголь, при цьому 65% роблять це кілька разів на місяць або рідше, 15% – кілька разів на тиждень, а 3% – майже щодня. Опитування проводилось для оцінки емоційно-психологічного стану населення під час війни з Росією. Результати показують, що, незважаючи на війну та стресові фактори, більшість українців обирають помірне вживання алкоголю.