Чому яблука треба їсти кожен день: відповідь лікарки

Ці фрукти найбільш близькі до ідеальної харчової цінності з усіх

Стало відомо, що буде з організмом, якщо кожен день з'їдати яблуко

Яблука – унікальний продукт, дуже багатий своїми поживними речовинами, який у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають лідером серед найкорисніших фруктів. Медики в один голос заявляють, що щодня потрібно з'їдати як мінімум одне яблуко. Про це розповіла лікарка із США, докторка Люсія Гарсія, пише Quora.

Вона стверджує, що яблука найбільш близькі до ідеальної харчової цінності з усіх фруктів.

Яблука містять: вуглеводи, білки, вітамін А, вітамін С, вітамін В1, вітамін В2, харчові волокна, яблучну кислоту, каротин, флавоноїди та інші поживні речовини.

Крім того, фрукт багатий мінералами, такими як калій, фосфор, кальцій, магній, цинк, марганець, залізо, алюміній та іншими.

У чому поживність яблук, і чому їх потрібно часто вживати

Яблуко середнього розміру важить близько 180 грамів і містить 95 калорій і 19 грамів цукру.

Яблука – низькокалорійні фрукти з низьким вмістом цукру, і вживання одного яблука в день не призведе до набору ваги.

Вміст харчових волокон в яблуках становить близько 1,85%. Харчові волокна є сьомою за величиною поживною речовиною для людини і дуже корисні для здоров'я травної системи, серцево-судинної системи і судин головного мозку.

Будучи одним з основних поліфенолів яблук, флавоноїди мають протизапальну, бактерицидну, противірусну, антиоксидантну, омолоджуючу, протипухлинну та інші ефекти.

Яблучна кислота може творити чудеса

Кислота в яблуках в основному являє собою яблучну кислоту, яка усуває втому, підвищує апетит, сприяє травленню, надає еластичності кровоносним судинам і знижує рівень холестерину.

«Одне яблуко в день може «не відлякати» лікаря, але вживання одного яблука в день може бути надзвичайно корисним для вашого здоров'я», – резюмувала експертка.

Нагадаємо, дієтологи назвали фрукти, які знижують рівень холестерину.

Також американські дієтологи виявили несподівану властивість чорносливу.