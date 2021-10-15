США спростять в’їзд для вакцинованих іноземців

З листопада у США послаблять обмеження на в'їзд щепленим вакцинами, схваленими владою країни та ВООЗ

Кордони планують відкрити для вакцинованих громадян із понад 30 країн

Білий дім сьогодні планує оголосити про зняття обмеження на поїздки для повністю вакцинованих іноземних громадян з понад 30 країн. У цьому списку буде чимало європейських країн. Нові правила почнуть діяти з 8 листопада, повідомляє агентство Reuters.

США запровадили обмеження на несуттєві поїздки у зв'язку з пандемією Covid-19 у березні 2020 року.

20 вересня Білий дім оголосив, що Сполучені Штати знімуть обмеження для авіапасажирів з 33 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію та більшу частину Європи, на початку листопада, однак точна дата тоді не розголошувалася.

Через заборону подорожей з ЄС до США діяла також заборона подорожей через ЄС для громадян України. Їм доводилося подорожувати в обхід європейських хабів, головним чином через Стамбул.

У США схвалено вакцини від фірм Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson & Johnson.



ВООЗ, зокрема, схвалила вакцини від фірм Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac і Sinopharm.

Напередодні президент США анонсував Covid-вакцинацію дітей від п'яти років.

Крім того повідомлялося, що вакцинованим російським «Супутником V» закриють в'їзд до США.

Раніше ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.