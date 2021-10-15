  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США спростять в’їзд для вакцинованих іноземців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З листопада у США послаблять обмеження на в'їзд щепленим вакцинами, схваленими владою країни та ВООЗ - США спростять в’їзд для вакцинованих іноземців
    З листопада у США послаблять обмеження на в'їзд щепленим вакцинами, схваленими владою країни та ВООЗ
    фото з відкритих джерел

    Кордони планують відкрити для вакцинованих громадян із понад 30 країн

    Білий дім сьогодні планує оголосити про зняття обмеження на поїздки для повністю вакцинованих іноземних громадян з понад 30 країн. У цьому списку буде чимало європейських країн. Нові правила почнуть діяти з 8 листопада, повідомляє агентство Reuters.

    США запровадили обмеження на несуттєві поїздки у зв'язку з пандемією Covid-19 у березні 2020 року.

    20 вересня Білий дім оголосив, що Сполучені Штати знімуть обмеження для авіапасажирів з 33 країн, включаючи Китай, Індію, Бразилію та більшу частину Європи, на початку листопада, однак точна дата тоді не розголошувалася.

    Через заборону подорожей з ЄС до США діяла також заборона подорожей через ЄС для громадян України. Їм доводилося подорожувати в обхід європейських хабів, головним чином через Стамбул.

    У США схвалено вакцини від фірм Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson & Johnson.

    ВООЗ, зокрема, схвалила вакцини від фірм Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac і Sinopharm.

    Напередодні президент США анонсував Covid-вакцинацію дітей від п'яти років.

    Крім того повідомлялося, що вакцинованим російським «Супутником V» закриють в'їзд до США.

    Раніше ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

    Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

    У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

    Читайте також:
    Теги: ЄС США туризм щеплення вакцинація мандрівка ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США спростять в’їзд для вакцинованих іноземців