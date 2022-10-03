Масковий режим повертається? Влада звернулась до киян

У Києві за тиждень зареєстровано 2515 випадків захворювання на Covid-19

Київська міська державна адміністрація закликає киян повернутися до носіння масок у публічних місцях через зростання рівня захворюваності на Covid-19. Відповідні рекомендації затвердив Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Мешканцям столиці рекомендують перебувати у засобах індивідуального захисту (зокрема респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот) у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах. Також міська влада звертається до підприємців з рекомендацією оновити маркування щодо носіння масок та дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами.

Зазначається, що рівень захворюваності зростає – за тиждень, із 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на Covid-19, госпіталізовано 242 людини. 22 людини померли.

«Найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу короновірусної хвороби є вакцинація. Отримати щеплення можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах. Також продовжується робота Центрів масової вакцинації у ТРЦ Gulliver, River Mall, «Універмаг «Україна». Крім того, на базі комунальних закладів охорони здоров’я функціонують мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів», – зазначають в КМДА.

Люди від 18 років можуть отримати вакцинальний курс щеплень від Covid-19 вакцинами:

Comirnaty/Pfizer;

CoronaVac/Sinovac;

AstraZeneca (Covishield/SKBio).

Друга дози вакцини вводиться в залежності від введеної попередньої дози:

Comirnaty/Pfizer через 21 день;

CoronaVac/Sinovac через 14 днів;

AstraZeneca (Covishield/SKBio) через 28 днів.

Можливо використовувати змішані схеми вакцинації:

CoronaVac/Sinovac + Comirnaty/Pfizer або Moderna;

AstraZeneca+ Comirnaty/Pfizer або Moderna.

Інтервал між введеннями для змішаних схем 21-28 днів. Такі самі схеми можна застосовувати для додаткової чи бустерної дози. Через 5 місяців після первинного курсу всім людям від 18 років рекомендується зробити перше бустерне щеплення наявною вакциною. Через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим з 18 років і старше (в першу чергу пацієнтам за віком 60+, особам з хронічними захворюваннями, з групи медичного та соціального ризику) рекомендується зробити друге бустерне щеплення.

Передбачена також вакцинація дітей від 12 років вакциною Comirnaty/Pfizer двічі, з інтервалом 21 день.

Нагадаємо, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу. З 20 вересня у місті Горішні Плавні на Полтавщині у громадських місцях люди зобов’язані носити захисні маски. Дотримуватись маскового режиму необхідно, зокрема, у транспорті, крамницях та інших громадських місцях. З 22 вересня обов’язковий масковий режим запроваджено в Тернополі.