Улюблена ковід-вакцина категорії 60+ повернулася на Вінниччину (фото)

На деякий час китайська вакцина зникла з України

Медичні заклади області отримали нову партію популярної у народі вакцини

2 лютого на Вінниччину прибули 60 тис. доз вакцини CoronaVac. Деякий час її не було на теренах України. Нині, антиген виробництва Sinovac, Китай, вже розподілено по медичних закладах області. Зауважимо, одна ампула розрахована на одного пацієнта. Це найбільш популярна вакцина серед населення віком 60+. Про це повідомляє департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА.

«Ми нагадуємо, що для того, аби отримати щеплення потрібно звернутися до свого сімейного лікаря чи найближчого центру вакцинації населення. А також можна викликати мобільну бригаду», – йдеться у повідомленні.

Щеплення на Вінниччині також можна отримати вакцинами: Pfizer, Moderna.

«Бустерну дозу проводять лише мРНК-вакцинами – Pfizer та Moderna. Це стосується навіть тих, хто попередні щеплення отримав CoronaVac чи AstraZeneca», – наголошують у департаменті.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я визнало, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується.

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